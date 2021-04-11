اطلاق أكبر منصه لقطونيل Cottonil في الأردن - فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة "قطونيل Cottonil "، عن انطلاق موقعها الرسمي والوحيد في الأردن.

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وجاء ذلك في يوم الاثنين الموافق 11 نيسان بمناسبة مئوية المملكة الاردنية الهاشمية.

يرجى زيارة الموقع www.cottoniljo.com للحصول على العديد من المفاجآت !

وتُعد شركة قطونيل من رواد صناعة الملابس الداخلية والمنزلية في مصر منذ عام 1990، ودائماً ما تسعى لتقديم أحدث التشكيلات المُصنعة بإستخدام أجود أنواع القطن المصري.

تفضلو بزيارة المعرض القائم في منطقة الصويفية - بجانب ماكدونالدز او الاتصال على الارقام التالية : 065822040- 0799468060

دوام المعرض من الساعة 09:00 صباحا حتى الساعة 06:00مساءا

