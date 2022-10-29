اعلان للمسافرين

الوكيل الإخباري - 2022 في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الخامس من الشهر الجاري بتثبيت العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام، تود الملكية الأردنية إعلام مسافريها الكرام بضرورة التـأكد من مواعيد سفرهم الحالية على الرحلات المغادرة من عمان أو مواعيد الوصول إليها وبحسب التوقيت المحلي للأردن، وذلك بدءً من تاريخ 28/10/2022.

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حيث لن يطرأ أي تغيير على مواعيد وصول المسافرين إلى مقاصدهم النهائية وكذلك مواعيد مغادرتهم من الوجهات العالمية على شبكة الملكية الأردنية .

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