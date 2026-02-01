افتتاح الفرع السابع لـ"ركن بغداد" في شارع مكة تحت رعاية وزير الصناعة

وتعود نشأة الشركة إلى المؤسس المرحوم أسعد السلال، الذي أرسى دعائمها الأولى، فيما واصل مسيرتها من بعده كل من السيد وائل السلال رئيس مجلس الإدارة، والسيد محمد السلال المدير العام، مؤكدين التزامهم بالحفاظ على نهج المؤسس وتطوير العلامة التجارية.
كما شهد حفل الافتتاح سحبا على سيارة Geely cool ray موديل 2026 مجمركة، جرى تقديمها كجائزة لأحد الحضور، وذلك تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة، في خطوة لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور.
ويأتي افتتاح هذا الفرع تأكيدًا على خطة التوسع التي تنتهجها "ركن بغداد"، وتعزيزا لحضورها في السوق المحلي.
