افتتاح فرع ماكدونالدز اربد الرئيسي بحلّته الجديدة

الوكيل الإخباري - احتفلت شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن - بإعادة افتتاح فرعها الرئيسي بمدينة اربد، وذلك بعد تنفيذ عملية تجديد شاملة لتوفير تجربة أكثر حداثة وبجودة عالية للخدمة السريعة، وإضافة ماك كافيه بتجربته الفريدة ولتوفير مزيد من الخيارات لزبائنها.

وقد حضر الافتتاح الذي تم تحت رعاية رئيس بلدية اربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي؛ عدد من الشخصيات الرسمية والعامّة، وممثلين عن إدارة ماكدونالدز الأردن وفريق العمل.

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وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن؛ فقد شملت عملية التجديد الشاملةالتوزيع والتصميم الداخلي، وإدخال أحدث التقنيات من أجهزة وشاشات طلب ووسائل الدّفع، التي توفر بدورها تجربة أكثر سلاسة للزبائن وتسهم في رفع مستوى الخدمة.



وفي تعليقه، قال السيد رائد الزّغل المدير العام لشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن: "إن تحديث وتطوير المرافق وتحسين تجربة الزبائن لا تقل أهمية عن افتتاح فروع جديدة، فدائماً ما يكون سعينا متوجه نحو إثراء الخدمة والحفاظ على مستوى الجودة، إلى جانب مواكبة كل ما هو جديد بالمجال على المستوى العالمي." وشكر السيد الزّغل الدكتور المهندس نبيل الكوفحي على رعايته لحفل الافتتاح. كما أشاد السيد الزّغل بجهود فريق العمل، وتقدّم إلى الحاضرين بالشكر الجزيل على دعمهم الدائم لجهود الشركة الرامية لتحسين الخدمات.



من الجدير بالذكر أن تجديد الفروع وتحديث وسائل الخدمة لفروع ماكدونالدز الأردن تعتبر سياسة شاملة تتبناها السلسلة ضمن مخططها الاستثماري، لتوفير خدمة سريعة وجودة معتادة لزبائنها الذين لهم دور كبير في سياسة الشركة. وتتيح ماكدونالدز الأردن قنوات اتصال مختلفة لعملائها، من أجل استقبال أي تعليقات أو مقترحات مباشرة منهم.