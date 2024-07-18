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الخميس، 18-07-2024 11:54 ص

افتتاح قسم الولادة في مستشفى الخالدي برعاية ملكية سامية

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الوكيل الاخباري- تحت رعاية سمو الأمير هاشم بن الحسين المعظم، احتفل مستشفى الخالدي، أحد أعرق وأقدم المستشفيات الخاصة في عاصمة الأردن - عمّان، بإعادة افتتاح قسم الولادة بتاريخ 17 تموز 2024. وقد شهد الحفل حضورًا من الشخصيات البارزة والمهمة في القطاع الطبي، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها المستشفى لتطوير خدماته.

يأتي افتتاح قسم الولادة الجديد في إطار رؤية مستشفى الخالدي لتقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة للأم والطفل، وتلبية احتياجات الأسرة الأردنية المتنامية. وقد تم تجهيز القسم بأحدث التقنيات والمعدات الطبية المتطورة، بالإضافة إلى فريق طبي تمريضي متخصص يضم خبرات وكفاءات عالية جداً. 

يوفر قسم الولادة الجديد خدمات متكاملة للأمهات الحوامل، بدءًا من الاستشارات الطبية والفحوصات اللازمة قبل الولادة، وحتى الرعاية الطبية الشاملة أثناء الولادة وبعدها. كما يضم القسم غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات، ووحدة عناية مركزة للأطفال حديثي الولادة، وغرف خاصة للأمهات، مما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للأمهات والأطفال.

وأكد مدير عام مستشفى الخالدي، الدكتور كريم الخالدي، في كلمته خلال الحفل، على التزام المستشفى بتقديم خدمات طبية متميزة وعالية الجودة، والعمل على توفير بيئة صحية آمنة ومريحة للمرضى. كما أعرب عن شكره وتقديره لسمو الأمير هاشم بن الحسين على رعايته الكريمة لهذا الحفل، مؤكدًا أن هذه الرعاية تمثل حافزًا ودعمًا كبيرًا للمستشفى في مسيرته نحو التطوير والارتقاء بخدماته.

ويعد مستشفى الخالدي من المؤسسات الطبية والرائدة في الأردن، ويتميز بتاريخ عريق من العطاء والتميز في تقديم الرعاية الصحية. وقد حاز المستشفى على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية، تقديرًا لجهوده في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

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