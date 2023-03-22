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الأربعاء، 22-03-2023 12:35 م

افتتاح مؤتمر تيدكس TEDxPSUT في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

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الوكيل الإخباري - مندوباً عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن حفظها الله، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، افتتحت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء فعاليات مؤتمر جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا TEDxPSUT الذي يحاكي المؤتمر العالمي الشهير TED تحت شعار " أفكار تستحق الانتشار" في المجتمعات المحليّة ونشرها حول العالم.

وشارك في  المؤتمر 100 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، و (14) متحدثاً في موضوعات اشتملت على: الذكاء الاصطناعي، التعليم بالآلة، الطب الحديث، أتمتة الروبوتات، الخيال العلمي في صناعة الأفلام المستقبلية، الهجمات الإلكترونية ومخاطر تطور الذكاء الاصطناعي.

ورحبت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء خلال حفل افتتاح المؤتمر، الذي حضره نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية الاستاذ الدكتور بسام حمو، وعميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، وعدد من عمداء كليات الجامعة، بالحضور والداعمين للمؤتمر، معربة عن فخرها بهذه الكوكبة المتميزة من الطلبة الطامحين أن يكونوا قادة المستقبل، حيث يشارك جميع المشاركين برغبة ؛ التعلم والتطوير والابتكار.

وبينت الدكتورة أبو الهيجاء، أن مؤتمر اليوم هو نشر الأفكار التي تواجه تحديات المستقبل، والتي تسعى لاستكشاف موضوع "ما هو المستقبل؟" وكيف يكون الإلهام للتفكير بإبداع وثقة في الفرص المستقبلية، وتبني عقلية التفكير والابتكار اللامحدود ، وإنشاء الحلول الجديدة التي ستجعل العالم مكانًا أفضل للجميع.

وأعربت الدكتورة أبو الهيجاء عن مدى فخرها واعتزازها بخريجين الجامعة المتميزين الذين ساهموا في إحداث التغيير في العالم الرقمي والابتكار ، الذين أسسوا أهم الشركات الريادية، ومنها شركة؛ Tamatem Games, Replit, Chickmania, Bitween, Mind Rockets Inc, Activepieces, eSense Software, Arabia Cell Co . حيث لا تجسد هذه الشركات الناشئة شعار"أين يبدأ الابتكار ولا ينتهي أبدًا" فحسب ، بل توضح أيضًا كيف يُحدث الخريجين تأثيرًا حقيقيًا باستخدام التكنولوجيا.

ومن جانبه، أوضح عميد شؤون الطلبة في الجامعة الدكتور رامي سالم، أن المؤتمر حدث منظم محلياً يجمع الناس ويحاكي تجربة TED العالمية.

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ويتكون من جزئين رئيسيين: الأول: متحدثون، والثاني: عرض لإحدى فيديوهات TED العالمية.

كما قدم الدكتور رامي سالم شكره للجهات الداعمة التي قدمت الجهود والدعم للطلبة، للمساهمة في إنجاح هذا المؤتمر المتميز.

كما بيَن رئيس المنظمين للمؤتمر الطالب أحمد الناظر، أن هناك العديد من التكنولوجيا الحديثة والخطط المستقبلية التي سيركز عليها في هذا المؤتمر، والتي ستفتح للطلبة مجالات التفكير وتنميتها.

وفي ختام المؤتمر كرمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء المشاركين والرعاة، لمساهمتهم في انجاح المؤتمر.


 




 

 


 

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