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الأربعاء، 05-01-2022 12:47 م

افتتاح محطة وقود جديدة في شمال المملكة تابعة لمحطات المناصير للزيوت والمحروقات

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الوكيل الاخباري - ضمن إستراتيجية شركة المناصير للزيوت والمحروقات بالتوسع والإنتشار في كافة أنحاء المملكة الاردنية الهاشمية، تم بعون الله إفتتاح محطة وقود جديدة تابعة للشركة تقع في الشمال في محافظة إربد ، شارع الجامعة "شارع شفيق الرشيدات"، مقابل بنك الأردن ، وهي ضمن اتفاقية تعاون لبناء وتشغيل محطة وقود مع جامعة اليرموك الاردنية تلبي احتياجات الجامعة وتخدم العامة وتنهض بمستوى الخدمات للمجتمع المحلي ، و ليصبح عدد محطات المناصير العاملة حالياً في الشمال ما يزيد عن 18 محطة وفي المملكة عن 87 محطة لضمان أكبر تغطية جغرافية ولضمان تقديم أفضل الخدمات للجمهور ولعملائنا في المملكة.
 
شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محلياً في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على إستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها من تقديم خدمات الدفع بإستخدام البطاقات الائتمانية للعميل وتقديم أفضل حلول أعادة التعبئة مثل البطاقات الالكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقاً eCash  وبطاقة أعادة التعبئة الالكترونية من المناصير ال eFill ،وأيضاً الخدمة الأكثر تطوراً بالمملكة وهي Aman Fill   والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات .

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وتؤمن الشركة أيضاً جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ اكثر من أحد عشر سنة وهي أيضاً أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.
 
كما يضاف لشركة المناصير للزيوت والمحروقات إهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير الحلول للإستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء حيث تشغل أكثر من 22 محطة بالكامل من الطاقة الشمسية وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة ويبلغ عدد وحدات الشحن العاملة  حالياً 21 وحدة شحن  تغطي جميع أنحاء المملكة.
 
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم بكادرها أكثر من 2050 موظف وتشغل ما يزيد عن 87 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات لـ 70 محطة وقود عاملة كموزع معتمد ، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفر خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.

 




 

 


 

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