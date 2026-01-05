افتتاح محطة وقود جديدة لشركة المناصير باسم محطة راس العين

شركة المناصير للزيوت والمحروقات من أوائل الشركات الرائدة محليًا في بناء وتشغيل سلسلة من محطات الوقود، حيث تم تشغيل أولى محطاتها عام 2001 بشكل جذاب ومميز وبمواصفات عالمية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وحرصت الشركة منذ البداية على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية لخدمة زبائنها وروادها، من تقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية للعميل، وتقديم أفضل حلول إعادة التعبئة مثل البطاقات الإلكترونية الخاصة بشركة المناصير المدفوعة مسبقًا eCash، وبطاقة إعادة التعبئة الإلكترونية من المناصير eFill، وأيضًا الخدمة الأكثر تطورًا بالمملكة وهي Aman Fill، والتي تعمل على التزود بالوقود من خلال خاصية ترددات الراديو للتعرف على هوية المركبات في المحطات وتعبئة الوقود.
وتؤمن الشركة أيضًا جميع محطاتها بأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية والبيئية في كافة فروعها، وهي حاصلة على شهادة الايزو 9001 والايزو 14001 منذ أكثر من اثنتي عشر سنة، وأيضًا هي أول شركة تعمل بهذا المجال تحصد شهادة الايزو 45001.
كما تضيف شركة المناصير للزيوت والمحروقات اهتمامها بقطاع الطاقة المتجددة وتوفير الحلول للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، حيث تشغل أكثر من 95 محطة بالكامل من الطاقة الشمسية، وتعد أول شركة وفرت خدمة شحن المركبات الكهربائية للعامة، ويبلغ عدد وحدات الشحن السريعة العاملة حاليًا 35 وحدة تغطي جميع أنحاء المملكة، والعمل جاري لإضافة 20 وحدة شحن جديدة حديثة ومتطورة.
ومن الجدير بالذكر أن الشركة تضم كادرًا يضم أكثر من 3000 موظف وتشغل ما يزيد عن 122 محطة وقود عاملة، وتقوم بنقل وتزويد المحروقات لـ 55 محطة وقود عاملة بالمملكة كموزع معتمد، وتقدم خدمات أخرى عديدة بمحطاتها مثل سلسلة من الأسواق التجارية (لومي ماركت) التي تزيد عن 79 فرعًا، ومطاعم الوجبات السريعة والصيدليات والخدمات البنكية وخدمة الصراف الآلي وخدمة السيارات وعدد من المحلات التجارية المتنوعة لتوفير خدمات متكاملة في مكان واحد لتوقف العملاء.
المناصير رواد الطاقة.
موقع المحطة على خرائط جوجل: https://shorturl.at/5juNZ
