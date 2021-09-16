افتتاح مركز اتصال زين لخدمات الزبائن في محافظة عجلون

الوكيل الاخباري - استكمالاً للتعاون القائم بين الحكومة وشركة زين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، جرى اليوم افتتاح مركز اتصال شركة زين لخدمات الزبائن في مؤسسة التدريب المهني بمحافظة عجلون، وذلك بدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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وحضر الافتتاح أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي مندوبا عن وزير التخطيط والتعاون الدولي السيد ناصر الشريدة، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم، ومساعد مدير عام مؤسسة التدريب المهني للشؤون الفنية ومدير التطوير.



واكد امين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان إنشاء المركز جاء ضمن إطار مبادرة تنموية ريادية ما بين الحكومة وشركة زين الأردن، وبتمويل من الوزارة، بهدف دعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل في مناطقهم، واكتساب الخبرات والمشاركة في تطوير مجتمعاتهم، وتحفيز الشركات الأخرى للاستثمار في المحافظات والاستفادة من مزاياها التنافسية، حيثسيساهم هذا المركز في توفير (9) فرص عمل مستدامة، من المتوقع أن تزداد لتصبح (13) فرصة عمل لأبناء المنطقة قريباً.



واشار الى انه قد تم توقيع اتفاقية خماسية في عام 2018، ما بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة العمل، والشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، ومؤسسة التدريب المهني، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء (4) مراكز اتصال لخدمات زبائن شركة زين في محافظات البلقاء، جرش، معان، وعجلون في المواقع التابعة لمؤسسة التدريب المهني في تلك المحافظات.



وبين الرفاعي أن الوزارة وبالتعاون مع الشركاء تعمل حالياً على دراسة إنشاء مراكز اتصال اخرى في محافظات الكرك، ومأدبا، والعقبة، ومعان، ولواء الكورة، بالإضافة إلى مركز تدريب على تقنية الألياف الضوئية (الفايبر)، ومركز تدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في محافظة مأدبا، والاستمرار في تطوير وتنسيق مبادرات تنموية أخرى تعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال التي تأتي ضمن إطار التوجيهات الملكية السامية بضرورة تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تطوير مبادرات تنموية ريادية، واستكمالاً للنهج الحكومي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بهدف زيادة التشغيل وخفض معدلات البطالة والفقر لدى فئة الشباب في المحافظات، ودعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص جديدة للشباب والمرأة في المحافظات، حيث ستعمل هذه المبادرات على توفير حوالي (90) فرصة عمل مستدامة، كما أن الوزارة مستمرة بالتعاون مع الشركة ومؤسسات القطاع الخاص الاخرى لتمويل وتنفيذ مشاريع من شأنها المساهمة في توفير فرص عمل لأبناء وبنات المحافظات

واكد الرفاعي إلى أن فكرة إنشاء المركز جاءت استكمالاً للتعاون القائم بين الحكومة وشركة زين في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تنمية المحافظات وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يعد المركز- الذي سيقدم خدمات الدعم الفني والرد على استفسارات مشتركي زين- الرابع في إطار هذا التعاون، ذلك بعد ان تم افتتاح مراكز اتصال زين في البلقاء ومعان وجرش.



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم حرص الشركة على إدامة التعاون مع الحكومة ومختلف مؤسسات القطاع العام لا سيما في مجالات التشغيل والتدريب، الأمر الذي يندرج في إطار مسؤولية الشركة تجاه المجتمع، والشباب بشكل خاص، في سبيل تأهيلهم لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل ملائمة في المجالات التي تشهد طلباً في سوق العمل، بالإضافة إلى دعم العملية التنموية في محافظات المملكة بحيث يجد الشباب والشابات فرص عمل في محافظاتهم، مضيفاً بأن مشاريع زين المجتمعية مستمرة، وستواصل الشركة جهودها ودعمها للشباب من خلال تسخير إمكاناتها وتفعيل شراكاتها الاستراتيجية لخدمتهم وتمكينهم.



وأضاف الجاسم بأن الشركة تستعد لافتتاح المزيد من مراكز الاتصال في محافظات جديدة في إطار التعاون القائم مع الحكومة، وذلك بعد نجاح تجربة المراكز في المحافظات وما لاقته من استحسان لدى المجتمعات المحلية في المحافظات التي افتتحت فيها المراكز، لتواصل زين جهودها الرامية إلى دعم الشباب في مختلف أنحاء المملكة.



وقال رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتور قيس السفاسفة: انطلاقاً من توجيهات راعي المسيرة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه على دعم العلــم والتعليم ورفع كفاءة وسوية الشباب الأردني لمواجهة متطلبات العصر وسوق العمل تقوم الهيئة مع شركائها في القطاع العام والخاص على دعم شريحة التعليم والتدريب المهني والتقني وإيجاد أنموذج متكامل في التشارك بين القطاعين، مضيفاً بأن الهيئة عملت على المساهمة في انشاء أربعة مراكز اتصال لخدمات زبائن شركة زين في محافظات البلقاء و جرش و معان و عجلون بهدف تدريب شباب من أبناء تلك المحافظات وتدريبهم و تعيينهم في تلك المراكز، حيث تقوم الهيئة بتقديم مبلغ ٥٦ دينار شهريا عن كل موظف ولمدة سنتين ودعم كل عامل بمبلغ ٢٥ دينار بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي إضافة إلى دعم كل عامل بمبلغ ٢٥ دينار بدل مواصلات.



