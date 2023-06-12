افتتاح مركز تلسكوب لطب وجراحة العيون والتجميل في عمّان

الوكيل الإخباري - أعلن المؤسس ورئيس مجلس الإدارة الدكتور معتصم مسالمة عن افتتاح مركز تلسكوب لطب وجراحة العيون والتجميل، ليبدأ باستقبال المرضى في قلب العاصمة عمّان، ليكون المركز مختصا وشاملا لكل تخصصات العيون وذلك بعد 23 شهرا من العمل المتواصل.



ويضم مركز تلسكوب لطب وجراحة العيون والتجميل فريقاً من أهم الخبرات في هذا المجال على مستوى الشرق الأوسط، مع غرف عمليات مجهزة بأعلى مستوى من التقنية وأحدث الأجهزة في العالم، ويطمح المركز ليكون علامة فارقة على المستويين المحلي والإقليمي بهذا المجال.

كما تضم مرافق المركز كل من:



- مركز متخصص في طب وجراحة العيون والتجميل.

- قسم متكامل خاص للأطفال.

- نخبة من الأطباء.

- كادر تمريضي بخبرة كبيرة.



ويقدم مركز تلسكوب لطب وجراحة العيون والتجميل أعلى جودة من الخدمات الصحية للمرضى في الأردن، ويضم أكثر من تخصص طبي تحت سقف واحد ليكون علامة فارقة في طب وجراحة وجراحة العيون والتجميل على مستوى المملكة والشرق الأوسط.

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