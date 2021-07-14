افتتاح مسجد شركة البوتاس العربية في غور الصافي بعد تجديده وتحديث مرافقه



الوكيل الاخباري - افتتح رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، اليوم، مسجد "البوتاس العربية" في منطقة غور الصافي، وذلك بعد الانتهاء من عمليات تجديده وتحديث مرافقه وفق أعلى المواصفات الفنية، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السابق العين جمال الصرايرة، والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور،كما حضر الافتتاح نواب الاغوار الجنوبية النائب جميل العشوش والنائب عودة النوايشة ومدراء الشركة.



ويأتي تجديد المسجد ومرافقه، في إطار اهتمام الشركة بالنهوض بواقع البيئة الحضرية المحيطة بمرافقها، وتحديث منشآتها وتجديدها، ومن ضمنها أماكن العبادة.



ويشار إلى أن مسجد "البوتاس العربية" الذي يتسع لنحو مائتين وخمسين مصل، ويعد معلما من معالم المنطقة، أصبح جاهزا لاستقبال المصلين من العاملين في مصانع الشركة والمناطق المحيطة لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

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