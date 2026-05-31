افتتاح معرض سيارات EXEED الثاني والرئيسي في الأردن في شارع مكة

04:11 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة أكاماس لتجارة السيارات – الوكيل الوحيد والموزع الحصري لسيارات EXEED في الأردن، عن افتتاح المعرض الثاني الذي سيكون المعرض الرئيسي لسيارات EXEED وEXLANTIX في المملكة، وذلك ضمن موقع حيوي واستراتيجي في شارع مكة في العاصمة عمّان، بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض EXEED الأول في العبدلي. اضافة اعلان





هذا ويأتي افتتاح معرض أكاماس EXEED وEXLANTIX الجديد في سياق خطة التوسع التي تقودها الشركة، بهدف تعزيز حضور علامة EXEED وعلامتها الفرعية EXLANTIX لمواكبة الطلب المتنامي على سياراتها في المملكة، من خلال تقديم تجربة متكاملة وأكثر قرباً وتميزاً وكفاءة للعملاء، بما يتفوق على تطلعاتهم، ويعكس معايير العلامة الصينية العالمية.



وتعد هذه الخطوة امتداداً للشراكة الاستراتيجية بين شركة أكاماس للسيارات، التابعة لمجموعة FBB Holding LLC إحدى أبرز المجموعات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مع علامة EXEED وEXLANTIX، والتي انطلقت في الربع الأخير من العام الماضي 2025 بهدف توفير تجربة EXEED وEXLANTIX في السوق الأردنية تعزيزاً للتنقل الذكي والمستدام فيها.



وتوفر أكاماس EXEED وEXLANTIX عبر المعرض الجديد، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث معارض السيارات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في شارع مكة، وجهة موحدة لعملاء EXEED وEXLANTIX، حيث يضم صالة عرض متطورة تتيح للزوار استكشاف أحدث موديلات العلامة بأسلوب مبتكر وتجربة قيادتها، إلى جانب مركز صيانة متكامل ومجهز بأحدث التقنيات؛ لتقديم باقة واسعة من أرقى خدمات ما بعد البيع الاستثنائية بمستويات متقدمة من السرعة والاحترافية، بما في ذلك خدمات الصيانة الدورية، وخدمات توفير قطع الغيار الأصلية.



وستقدم الشركة في المعرض تشكيلة واسعة من سيارات EXEED وEXLANTIX التي تجمع بين التصميم العصري الأنيق، والتكنولوجيا الذكية المعتمدة على أحدث تقنيات التصنيع الذكي الصينية بمواصفات أوروبية وخليجية، فضلاً عن الأداء المتطور، والمعزز بأعلى معايير الجودة والأمان وأنظمة المساعدة المتقدمة للقيادة، بما فيها السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تتسم بالأداء العالي والكفاءة الاقتصادية في استهلاك الوقود، والسيارات الهجينة (الهايبرد)، والكهربائية (EV)، وذات المدى الكهربائي الممتد (REEV).



وسيضم المعرض طرازات RX، وVX، وLX، التي تعمل على البنزين وتجمع بين الراحة والتقنيات والقدرات المتقدمة للقيادة، إلى جانب سيارات الدفع الرباعي الهجينة المتطورةPHEV RX، والتي تتميز بقابليتها للشحن لتقدم قيادة بمدى كهربائي يصل إلى 1300 كيلومتراً، مع تسارع قوي ومنافس، فضلاً عن السيارات الكهربائية المعتمدة على نظام المدى الكهربائي الممتد، والتي تلبي احتياجات الباحثين عن الكفاءة والطاقة المستدامة. وعلاوة على ذلك، سيضم المعرض طرازات ET الرياضية متعددة الاستخدامات، وES السيدان (الصالون) عالية الأداء من سيارات العلامة الفرعيةEXLANTIX ، والتي ستتوفر من كل منها نسخ كهربائية بالكامل، وأخرى تعتمد على نظام المدى الكهربائي الممتد (REEV) والذي يقدم مدى قيادة يزيد على 1000 كيلومتر، مع أداء قوي وتقنيات متقدمة.



وتعزيزاً لتجربة الاقتناء، توفر الشركة عروضاً وحلولاً تمويلية مرنة بالتعاون مع مؤسسات مالية مرموقة، لتمكين العملاء من امتلاك سيارات أحلامهم من EXEED وEXLANTIX بسهولة ويسر، إلى جانب ما تقدمه من ضمان مصنعي ممتد لعدة سنوات، يعكس الموثوقية، ويتيح تجربة مريحة تعزز القيمة الحقيقية للملكية على المدى الطويل.



ويشار إلى أن علامة EXEED وEXLANTIX تمكنت حتى اليوم من دخول العديد من الدول والمناطق حول العالم، لا سيما في منطقة الخليج العربي، كما تخدم حالياً آلاف المستخدمين عالمياً.



