الأربعاء 21-10-2020
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الأربعاء، 21-10-2020 02:35 م

افتتاح معروف كوفي هاوس في كوريدور عبدون - صور وفيديو

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الوكيل الاخباري – إنطلاق سلسلة معروف كوفي هاوس في الأردن والشرق الأوسط كبراند مميز في عالم الكوفي هاوس، حيث تم إفتتاح الفرع الأول في منطقة كوريدور عبدون - محطة جو بترول ضمن شارع حيوي ومميز يربط أكثر من منطقة.

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وتعمل إدارة معروف كوفي على استيراد أفضل وأجود انواع البن في العالم وتقديم أشهى وأطيب المشروبات الساخنه والبارده بالإضافة إلى قائمة الوجبات الخفيفة المحضرة من مكونات طازجة ومخبوزة يوميا. 


وتم إضافة ميزة بالفرع وهي طلبات السيارات حتى يتسنى للعميل الطلب بكل سهولة ويسر.. 


وقال السيد إسماعيل أبو عوده المدير العام لشركة معروف للصناعات الغذائية بأن ثقافة القهوة متأصلة في الأردن  من ناحية إعدادها وتقديمها وإحتسائها ووجدنا أن هنالك مكان لنا في السوق الأردني لتقديم أفضل أنواع القهوة في جو فريد من الراحة والمتعة وبأسعار مدروسة ونخطط لفتح المزيد من الفروع خلال الفترة القادمة. 

 

 

 

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