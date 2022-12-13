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الثلاثاء، 13-12-2022 10:00 ص

افتتاح مهرجان التراث الشعبي بنسخته السادسة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

افتتاح


الوكيل الإخباري - افتتحت القائم بأعمال رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء، فعاليات مهرجان التراث الشعبي للطلبه الوافدين بنسخته السادسة، بتنظيم من عمادة شؤون الطلبة في الجامعة.
وحضر حفل الافتتاح، سعادة السفير السوداني في الأردن السيد حسن صالح حسن سوار الذهب، ومندوبا من السفارة الباكستانية في الأردن  السيد جنيد صادق، والملحق الثقافي اليمني الدكتورة قبلة محمد سعيد، والملحق الثقافي الليبي الدكتور أحمد المهدي الدويك، ومندوباً من السفارة الروسية، ومدير الشؤون الثقافية والإعلامية في الملحقية الثقافية السعودية الاستاذه ريم البرهومي ، بالإضافة إلى نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية، وعمداء الكليات وطلبتها، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

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وأكد عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، أن العمادة تعمل على اقامة هذا المهرجان سنويا بهدف تعريف طلبة الجامعة بمختلف الحضارات والثقافات العربية والأجنبية و توثيق العلاقة بين طلبة الجامعة بمختلف جنسياتهم. واعتزازاً من  الجامعة بطلبتها الوافدين لأنهم يعكسوا السمعة العلمية المتميزة للجامعة، وهم سفراء للجامعة والأردن في بلدانهم بعد التخرج.
مشيراً إلى أن المهرجان شهد هذا العام مايزيد عن مشاركة  15 دولة، مايعكس الأبعاد الحضارية والثقافية لبلدهم والاقبال الواسع من الطلبة لإبراز هويتهم الحضارية.


و تضمنت فعاليات المهرجان عروضاً فنية فلكلورية، ودبكات شعبية، واستعراضية متنوعة، للدول المشاركة في المهرجان (سوريا، فلسطين، لبنان، اليمن، السعودية، البحرين، العراق، ليبيا، مصر، السودان، تركيا، الكويت، الامارات العربية المتحدة، السويد، المانيا، البرتغال، روسيا، الباكستان،)، بالإضافة إلى عرض منتجات مميزة لكل بلد، واكسسوارات، ومشغولات يدوية ومأكولات وحلويات شعبية. 


و في ختام الحفل كرّمت  الدكتورة ابو الهيجاء الحضور من السفراء و الداعمين للمهرجان، معربة لهم عن مدى اعتزازها بمشاركتهم ودعمهم للطلبة.

 




 

 


 

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