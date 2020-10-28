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الأربعاء، 28-10-2020 11:46 ص

افصل الشاحن والعب أكثر مع سرعة شحن هاتف Huawei Y7a المذهلة

Y7a Green -28-10-2020


الوكيل الاخباري - هل أنت متشوق لتجربة تلك اللعبة الجديدة التي يلعبها الجميع، ولكنك لست متأكدًا من مدى جودة أدائها على هاتفك؟ ربما تكون قلقًا بشأن مستويات البطارية أو الأداء، ولكنك لا تريد أيضًا إنفاق مبالغ زائدة.

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مع ظهور الهواتف الذكية ذات الفئة الابتدائية اليوم بجميع الأشكال والأحجام، قد يكون اختيار الهاتف المناسب أمرًا صعبًا بعض الشيء، خاصةً إذا كنت تبحث عن شيء ما لتلعبه.

 

هذا هو المكان الذي يأتي فيه هاتف Huawei Y7a، أحدث هاتف ذكي من هواوي. يتميز هذا الهاتف الرائع ببطارية ضخمة مع دعم الشحن السريع، ومساحة تخزين كبيرة وذاكرة مميزة وشاشة غامرة، ليبرز كواحد من أكثر الأجهزة استثنائية بسعر مناسب جدًا.


شحن سريع وبطارية كبيرة لتجربة لعب رائعة


لنكن صادقين، بالنسبة لألعاب الهاتف المتنقل الحقيقية، لا يجب أن يتم تقييدك بواسطة كابل شحن. هذا يعني أن هاتفك الذكي يحتاج إلى أن يكون قادرًا على الشحن بسرعة، وحتى أن يكون لديه بطارية كبيرة تقدم أداءً متميزًا طوال اليوم.

 

لقد تعاملت هواوي مع هذا الأمر في هاتف Huawei Y7a من خلال ميزة Huawei SuperCharge بقدرة 22.5 واط، والتي تشحن سريعًا بطاريته التي تبلغ 5000 ميللي أمبير، لتوفر عمر بطارية يدوم طوال اليوم حتى مع جلسات اللعب الطويلة والمكثفة! حتى الشحن لمدة 10 دقائق فقط يمكن أن يمنحك ساعتين من تشغيل الفيديو!


شاشة عالية الدقة قياس 6.67 بوصة لتجربة غامرة


الشيء التالي الذي ستحتاجه هو شاشة صلبة لتجربة ألعاب غامرة. يأتي هاتف Huawei Y7a بشاشة عالية الدقة قياس 6.67 بوصة، مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 90%، ودقة تبلغ 2400×1080 بمعدل 394 بكسل لكل بوصة. هذا يعني بشكل أساسي أن جودة الصورة لا تصدق مع تفاصيل رائعة طوال الوقت، وهو أمر رائع خلال بعض اللحظات الأكثر حدة أثناء اللعب.


أداء ألعاب قوي


يمكن أن تحتاج الألعاب إلى أداء مكثف في الهواتف الذكية، خاصة مع الألعاب التي تحتوي على رسومات محسنة أو آليات اللعب المعقدة التي تتطلب الكثير من الطاقة لتشغيلها. يأتي هاتف Huawei Y7a مزودًا بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، مما يضمن تشغيل جميع الألعاب بسلاسة فائقة، حتى بعد ساعات من اللعب. يمكن أن يكون الأمر مزعجًا أيضًا عند الاضطرار إلى حذف الألعاب أو مقاطع الفيديو لمجرد تثبيت لعبة جديدة، ولهذا السبب يأتي هاتف Huawei Y7a بسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت، وهو أكثر من كافٍ لجميع ألعابك وملفاتك.
واجهة المستخدم EMUI 10.1 والعديد من التطبيقات الأخرى


يوفر نظام EMUI 10.1 المثبت على هاتف Huawei Y7a الراحة لكل جانب من جوانب تجربة المستخدم. على سبيل المثال، إذا أنهيت للتو مباراة عبر الإنترنت وترغب في التقاط لقطة شاشة متحركة، فيمكنك استخدام لقطة الشاشة الذكية التي تتيح لك التقاط لقطة شاشة كاملة أو لقطة شاشة جزئية أو لقطة تمرير أو حتى تسجيل الشاشة بنقر الشاشة بواحد أو اثنين من المفاصل.


يمكنك أيضًا استخدام منصة Huawei AppGallery، ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، للبحث بين مجموعة متنوعة وواسعة من التطبيقات والألعاب العالمية والمحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمستخدمي Huawei Y7a أيضًا البحث عن الأخبار والصور والعديد من الأشياء الأخرى عبر Petal Search، وهي أداة بحث جديدة متاحة للتحميل عبر متجر Huawei AppGallery، وتوفر بوابة مفتوحة إلى مليون تطبيق، حيث يمكنك الحصول على جميع التطبيقات التي تبحث عنها! ما عليك سوى إضافة الأداة إلى شاشة هاتفك الرئيسية والبحث عن التطبيق أو اللعبة التي تريدها، ثم حمّلها واستمتع بها.

إذا كنت تتنقل كثيرًا وتحتاج حقًا إلى هاتف ذكي جديد يمكنه تلبية جميع متطلبات الألعاب الخاصة بك، فإن هاتف Huawei Y7a هو بسهولة أحد أفضل خياراتك. لا تتردد باقتناء هذا الهاتف الرائع اليوم بسعر 146 دينارًا عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط:

 

https://www.cellavenuestore.com/product/y7a/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، وستحصل على سماعة بلوتوث كهدية مجانية متوفرة بكميات محدودة.


 




 

 


 

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