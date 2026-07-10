اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع

والجدير بالذكر أن الأكاديمية كانت قد رفدت المنتخب الأردني لفئة تحت 14 عامًا بـ 7 لاعبين مميزين.
ويُعد هذا الإنجاز الرائع نتيجة الرؤية التي تسير عليها، والجهد المبذول في تطوير اللاعبين.
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