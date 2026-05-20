اكتشفوا كتالوج IKEA الجديد الآن .. إلهامٌ لامتناهٍ وأسعار مخفضة على المئات من منتجاتكم المفضلة

كما يعلن الكتالوج أيضًا عن خفض أسعار مئات المنتجات المفضلة مع خيارات دفع مرنة، بما يعكس التزام IKEA المستمر بجعل الحياة اليومية في المنزل أكثر سهولة وبأسعارٍ في متناول الجميع.
وخلال حفل خاص أُقيم بالمناسبة، وبعد الترحيب بالضيوف، قال مدير IKEA الأردن، السيد حبكة: "بكل فخر نطلق كتالوج IKEA الجديد في الأردن، ومعه نقدم لكم ليس فقط الأثاث والتصاميم، بل أيضًا التزامنا الدائم برؤيتنا التي تنبع من القلب: من أجل حياةٍ يوميةٍ أفضل لجميع أهل المملكة. نحن في IKEA شغوفون بالحياة المنزلية، نستمد الإلهام من رؤيتنا والالتزام من قيمنا. نوصل علامة IKEA التجارية إلى كل بيت في جميع أنحاء الأردن، ونوفر حلول التأثيث المنزلي بتصاميم جميلة، عملية، مستدامة، ذات جودة وبأسعار معقولة."
وأضاف حبكة: "الأردن وطنٌ ذو إرثٍ عريقٍ يجمع بين الأصالة وكرم الضيافة والتطلعات المستقبلية الطموحة. ونحن نستلهم من روح الترابط العائلي الجميل فيه، ومن طريقة احتفائه بالحياة وتفاصيلها الصغيرة، ما يُثري أفكارنا ويمنح تصاميمنا طابعها الإنساني الدافئ. وهذا الكتالوج هو تكريمٌ منّا لهذه الروح، ويحمل في طياته تحيةً صادقةً للأردن، وذلك عبر توفيرنا الحلول الذكية والأنيقة التي تجعل البيت أكثر راحة وتلبي ذوق كل فرد وتعكس طابعه الخاص".
بمناسبة مرور 12 عامًا على IKEA في الأردن، يقدم كتالوج IKEA الجديد 336 صفحة من الأفكار الملهمة، ويعرض مجموعة رائعة من أكثر من 2000 منتج، تشمل الإصدارات الجديدة من IKEA، والمجموعات الموسمية والمحدودة، بالإضافة إلى نصائح وأفكار صُممت لتجعل البيت أكثر راحة وجمالًا.
وأوضح حبكة: "بينما نحتفل بمرور 12 عامًا على حضورنا في الأردن، نواصل الوفاء بوعدنا بأن نكون أقرب إلى الجميع. في وقت تميل فيه الأسعار إلى الارتفاع، نسير نحن في الاتجاه الآخر، فنواصل خفض المزيد منها. واليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، نحن إلى جانبكم فيما نخفّض أسعار أكثر من 300 من منتجات IKEA المفضلة لديكم مع خيارات دفع مرنة، لتستمتعوا بها في منازلكم بكل راحة وطمأنينة".
وأكد حبكة: "إن التزامنا يتجاوز حدود المنتجات ليصل إلى ما هو أعمق: إلى الأسعار المعقولة التي تناسب ميزانيتكم دون مساومة على الجودة، والاستدامة التي تساهم في بناء غدٍ أفضل، والتصاميم الجميلة التي تتكيف مع أسلوب حياتكم وتطلعاتكم وذوقكم، مع جعل IKEA أقرب للجميع. ومع الإطلاق الأخير لتطبيق IKEA الجديد، نوفر لكم تجربة أبسط وأكثر سلاسة، تمكّنكم من الاستكشاف والتسوق وإحضار حلولٍ منزلية تلائم أسلوب حياتكم واحتياجاتكم وطموحاتكم، بمرونة وسهولة أكبر".
وكذلك، يعرض الكتالوج تشكيلة IKEA بأسلوبٍ يتناسب مع الاحتياجات المحلية، تجسّد الحياة في المنزل الأردني، وقد صُمم لدعم العائلات الأردنية في مختلف مراحل رحلتها المنزلية.
في هذا الخصوص قال حبكة: "في IKEA، نؤمن بأن المنزل أكثر من مجرد مكان. إنه انعكاسٌ لما نحن عليه، والملاذ الذي يمنحنا الإحساس بالانتماء والراحة التي تسكن القلب. المنزل هو المكان الذي تحدث فيه أجمل لحظات الحياة، ونحن فخورون بأننا كنا جزءًا من تلك اللحظات على مدار سنوات طويلة. وسواء كنتم تؤثثون بيتكم الأول، أو تُجددون غرفة المعيشة، أو تصممون مساحة جديدة لأطفالكم، IKEA إلى جانبكم في كل خطوة".
بالإضافة إلى ذلك، يقدم كتالوج IKEA مجموعة فريدة من الخدمات المصممة لتعزيز تجربة العملاء في التسوق، ومساعدتهم في تحويل بيت أحلامهم إلى حقيقة بسهولة.
وأوضح حبكة: "معًا، نجعل البيوت تنبض دفئًا، وتروي حكايات من الفرح والألفة، وتحتضن الأحلام. وإلى جانب خدماتنا المعروفة؛ مثل أدوات التخطيط والتصميم عبر الإنترنت، وخدمة الطلب والاستلام، وتوصيل الطرود؛ نعلن عن إطلاق خدمة ’ايكيا أون ويلز‘ وهي تجربة تخطيط وتصميم منزلية مميزة، حيث يزوركم خبراء IKEA في منازلكم للمساعدة على تصميم مساحتكم بأفكار إبداعية وحلول تأثيث مخصصة تلائم احتياجاتكم وتعكس أسلوب حياتكم".
في نسخته الرقمية، تتحول الأفكار الملهمة في الكتالوج إلى تجربة تصفح وتسوق ممتعة بفضل التكنولوجيا الرقمية - في أي وقت ومكان - مما يجعل عملية التخطيط والشراء وطلب الخدمات أكثر سهولة وتفاعلية.
وأوضح حبكة: "هذا الكتالوج يجمع الإمكانات اللامحدودة للعالم الرقمي في تجربة واحدة متكاملة. ما عليكم سوى مسح رموز الاستجابة السريعة (QR) الموجودة في الكتالوج أو النقر عليها لاستكشاف المنتجات والخدمات بالتفصيل، والاطلاع على أفكار التنسيق والتنظيم، مع إمكانية مقارنة الخيارات، واستخدام أدوات الواقع المعزز حيث يمكنكم رؤية المنتجات في غرفتكم في المنزل، والشراء عبر الإنترنت، أو الحصول على تحديثات أسبوعية حول منتجاتنا الجديدة وعروضنا ومجموعاتنا وأنشطتنا".
وختم حبكة: "كتالوج IKEA الجديد متاح الآن عبر موقع IKEA الإلكتروني وتطبيق IKEA. تصفحوه، استكشفوه، واستمتعوا به. خططوا، واكتشفوا أفكارًا جديدة، وابقوا على اطلاع دائم بكل جديد. ففي كل يوم، هناك سبب جديد لزيارة IKEA. إنه أكثر من مجرد كتالوج؛ إنه هدية من بيتنا إلى بيتكم".
استكشف كتالوج IKEA الجديد هنا: https://jo-ar.publications.ikea.com/joa-catalogue26/
IKEA في سطور:
IKEA شركة رائدة في عالم الأثاث المنزلي، تأسست في عام 1943. تقدم حلولًا منزلية عملية بتصاميم جميلة وجودة عالية وأسعارًا معقولة تناسب الجميع، تم إنتاجها مع الاهتمام بصحة الإنسان والبيئة. هناك عدة شركات لمُلاك مختلفين تعمل لعلامة IKEA التجارية، وجميعهم يتقاسمون الرؤية ذاتها: "من أجل حياة يومية أفضل لكثير من الناس".
