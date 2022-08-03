اكتشف التميز الاستثنائي مع سامسونج

الوكيل الإخباري - أطلقت سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسابقة للبحث عن علامة التميز، وذلك في إطار يعكس شغفها بالتميز الاستثنائي الذي تقوم عليه رحلة علامتها التجارية المرتكزة على التطور، وحرصها على تبنيه، وهو ما يعد دافعها المستمر للابتكار، والبوصلة التي توجه طريقها لإثراء الحياة، حيث أن المسألة برمتها تعتمد على إحراز التفوق.

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ومن خلال هذه المسابقة التي تحمل عنوان "اكشف عن أبعاد تميزك الاستثنائي (>)"، تتوجه سامسونج بالدعوة للمستهلكين للمشاركة عبر العثور على علامة (>) عبر المدن المختلفة؛ إذْ قد يحالفهم الحظ للحصول على فرصة لحضور فعالية "Unpacked" التي تنظمها سامسونج في مدينة نيويورك. وسيفوز أفضل المستكشفين أيضاً بجوائز مميزة من مجموعة متنوعة من الهواتف والأجهزة القابلة للارتداء من سامسونج.



هذا وتسعى سامسونج من خلال هذه الحملة التفاعلية إلى مساعدة زبائن سامسونج على إظهار تميزهم الاستثنائي بأي شكل، والكشف عن العناصر المرتبطة بقيمها وتطلعاتها الأساسية.

ترقبوا المزيد من الأخبار؛ إذ حان الوقت لاكتشاف التميز الاستثنائي الذي تتصف به سامسونج.