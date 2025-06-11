الأربعاء 2025-06-11 03:54 م
 

اكتشف الفصل الجديد من فئة ‘Ultra’

تجربة ‘Ultra’، كما لم تعرفها من قبل
تجربة ‘Ultra’، كما لم تعرفها من قبل.
 
الأربعاء، 11-06-2025 02:13 م

الوكيل الإخباري-   على مدار سنوات، استمعت سامسونج لاحتياجات المستخدمين الذين يبحثون عن شاشات أكبر، وكاميرات أقوى، وطرق مبتكرة للتواصل والإبداع.

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وكانت الرسالة واضحة وهي الحاجة إلى تجربة ‘Ultra’ لا تقتصر على مجموعة من الميزات المطوّرة، بل تمتد إلى تصميم أصغر وأكثر سهولة في الحمل، مع الحفاظ على الأداء القوي والإمكانات المتقدمة.


ولهذا، يتمثل الفصل القادم من ‘Galaxy’ في تقديم تجربة تدمج بسلاسة بين الفن والهندسة، بهدف الارتقاء بالتجربة اليومية للمستخدمين.


وبات بإمكانك التحرك بسهولة في طريق عودتك من العمل والجهاز بيدك. كما يمكنك تفعيل الأوامر الصوتية ليقوم الذكاء الاصطناعي بالبحث عن مطعم مناسب وإرسال رسالة إلى الشخص الذي تنتظره. بالإضافة إلى استثمار وقت رحلتك في إنجاز  بريد إلكتروني للعمل، ثم استخدم الكاميرا لتوثيق أمسيتك. كما توفر لك ميزات الذكاء الاصطناعي إمكانية إنجاز المهام اليومية بدءًا من التواصل والتصفح إلى الترفيه أثناء التنقل.


وبفضل المكونات المتقدمة، والأداء المتطور، وتكامل الذكاء الاصطناعي بسلاسة مع التصميم القابل للطي، تقدم هذه التجربة ما اعتاده المستخدمون من فئة .‘Galaxy Ultra’


وعند فتح الجهاز، يتحوّل بكل سلاسة إلى منصة ترفيه غامرة، أو مساحة عمل، أو أداة فعالّة لإنجاز المهام المتعددة. وكل ذلك أصبح مدعوماً بميزات ‘Galaxy AI’ المصممة خصيصاً لتناسب التصميم القابل للطي.



 
gnews

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