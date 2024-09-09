اكتشف شاشة الألعاب OLED المثالية لك

الوكيل الإخباري- كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن تشكيلة شاشات الألعاب Odyssey OLED لعام 2024، حيث تقدم للاعبين مجموعة مميزة تتكون من خمسة طرازات متطورة: G60SD، G80SD، G85SD، G93SD، وG95SD. وتم تصميم هذه الشاشات، التي تتراوح أحجامها من 27 إلى 49 بوصة، لتلبية احتياجات اللاعبين المتنوعة وتوفير تجربة لعب استثنائية.



وتتميز جميع شاشات الألعاب Odyssey OLED لعام 2024 بتقنيات مبهرة تضع معياراً جديداً للتقنيات المرئية في الألعاب والأداء. وتقدم هذه الشاشات جودة صورة OLED مذهلة مع سطوع رائع ومجموعة ألوان واسعة، ما يضمن تجربة لعب مرئية تنبض بألوان حيوية وواقعية.



وتقلل تقنية OLED Glare Free بشكل كبير من انعكاسات الشاشة، ما يسمح للمستخدمين الانغماس الكامل في اللعبة دون أي تشتيت. بالإضافة إلى ذلك، تمنع تقنية OLED Safeguard+ المملوكة لشركة سامسونج الاحتراق، ما يضمن جودة صورة ثابتة. ويعمل التصميم فائق النحافة وميزة Core Lighting+ على تعزيز أجواء الألعاب، ما يعكس ميزات هذه الشاشات العملية والجمالية أيضاً.



ولمساعدة اللاعبين في اختيار الشاشة المثالية، أعد قسم الأخبار في سامسونج رسماً بيانياً توضيحياً يُبرز الميزات الرئيسية لكل طراز، مع ربط الطرازات بأنواع الألعاب المختلفة. وسواء كنت من محبي ألعاب تقمص الأدوار، أو الألعاب الرياضية، أو ألعاب السباقات، أو ألعاب إطلاق النار من منظور الشخص الأول، ستجد بالتأكيد شاشة Odyssey OLED المثالية لتلبية احتياجاتك.



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