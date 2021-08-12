اكتشف عالم جديد مع هاتفي جالاكسي من الجيل الخامس Z Fold3 و Z Flip3

الوكيل الاخباري - دشنت سامسونج للإلكترونيات اليوم الفصل التالي في ابتكارات الأجهزة القابلة للطي مع هاتفين ذكيين جديدين من جالاكسي، وهما: Z Fold3 5G و Z Flip3 5G.

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وتم تصميم الجهازين اللذين ينتميان إلى فئة هواتف الذكية الممتازة القابلة للطي ببراعة، مع تعزيزهما بالابتكارات الرائدة التي أصبح يحبها مستخدمو سامسونج ويتوقعونها.

ويشتمل الجيل الثالث من هذه الأجهزة المميزة على تحسينات رئيسية كان قد طلبها مستخدمو سامسونج، وتتعلق بقابليتها للطي، كما اكتسبت درجة فائقة من المتانة مع تجارب استخدام محسّنة لتتفوق على النسخ السابقة. وبدءاً من التصميم المتميز وحتى الترفيه التي تقدمه، يوفر الجهازان للمستخدمين طرقاً جديدة فريدة للعمل والمشاهدة واللعب.







أما أولئك الذين يحتاجون إلى جهاز متطور لبلوغ أعلى درجات الإنتاجية ومستويات الترفيه الفائقة، فإنهم سيجدون فيZ Fold3القوة الحقيقية لقدرته على التعامل مع المهام المتعددة بأداء عالٍ وبمستوى غير مسبوق.

ويشتمل الجهاز على شاشة "إنفينيتي فليكس"Infinity Flex غير المنقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة[1]، مع تعزيزه بخصائص الدعم لقلم S Pen[2]تعدّ الأولى على جهاز قابل للطي.

أما إذا كان المستخدمون يتطلعون إلى الشكل المواكب للموضة مع الوظائف العالية، يمكنهم اختيارZ Flip3 حيث يعدّ الجهاز المثالي بفضل تصميمه الأنيق والمدمج والصغير، أضف إلى ذلك ميزات الكاميرا المحسّنة، وشاشة الغطاء الأكبرالمصممة للاستخدام السريع في أثناء التنقل.



وقال الدكتور تي إم روه، الرئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج للإلكترونيات: "مع طرحها جهازي جالاكسي Z Fold3 و Z Flip3، فإن سامسونج تعيد تعريف الإمكانات مرة أخرى،في الهواتف الذكية القابلة للطي،لأنها تكسب المستخدمين المزيد من المرونة والتنوع اللذين يحتاجان إليهما لعالم اليوم الذي يمتاز بوتيرته المتسارعة.

وبصفتنا الشركة الرائدة على مستوى الصناعة عندما يتعلق الأمر بفئة الأجهزة القابلة للطي، فإننا نفخر بالبناء على إرثنا من الابتكار مع هذين الجهازين اللذين يزودان المستهلكين بتقنيات من شأنها أن تفتح لهم طرقاً جديدة لتحقيق أقصى استفادة من كل لحظة في حياتهم، والاستمتاع بها أيضاً من خلال منظومة عمل قائمة على الانفتاح والابتكار".

صناعة متطورة صُممت لتدوم طويلاً



يتوقع مستخدمو سامسونج الحصول على أجهزة قابلة للطي صُممت لتدوم طويلاً.

ولهذا السبب تم تصميم هذا الجيل من أجهزة جالاكسيZ بمهارة فائقة ومنقطعة النظير.

ولأول مرة على الإطلاق في عالم الهواتف الذكية القابلة للطي، يتم تجهيز هذين الهاتفين بخاصية مقاومة الماء (IPX8)[1]، لذلك لن يراود القلق المستخدمين عندما تضطرهم الظروف المشي تحت المطر.

وتم تصنيع كلا الجهازين أيضاً باستخدام Armor Aluminum، وهي مادة جديدة تعتبر أقوى مادة ألومنيوم تستخدم في جهاز جالاكسي الذكي، إلى جانب أقوى نوع من زجاج (Corning® Gorilla® Glass Victus™) لحمايتهما من الخدوش والسقوط العرضي.

وإضافة إلى ذلك، يشتمل الجهازان على طبقة رقيقة واقية جديدة مصنوع من المادة البلاستيكية PET[2] القابل للتمدد، وطبقات لوحية للشاشة المحسّنة، للحصول في نهاية المطاف على شاشة أكثر متانة بنسبة 80%عند مقارنتها مع الأجهزة السابقة[3].



وتواصل سامسونج تعزيز إرثها في ريادة التقنياتفي الأجهزة القابلة للطيمن خلال عمليات دقيقة تساعدها على تطوير أجهزة يمكن الوثوق بها طوال سنوات من الاستخدام.

وتم تقديم خاصية Hideaway Hinge الثورية لأول مرة في جهاز جالاكسيZ Flip، ما يتيح للأجهزة الثبات في مكانها عند استخدامها من أي زاوية،

بهدف التوصل إلى تجربة استخدام مبتكرة مع أوضاع مرنة Flex Mode[1].

وبفضل تقنية Sweeper المحسّنة، أصبحت الشعيرات الداخلية أقصر الآن، ما يضمن عدم وصول الغبار والجزيئات الأخرى،والحفاظ على متانة الأجهزة وتجارب المستخدم.

وكان الجهازان قد خضعا لاختبار الطي الشاق، وتم التحقق منه عن طريق وكالة "بورو فيريتاس" Bureau Veritas، للتأكد من قدرتهما على تحمل الطي بواقع 200,000 مرة[2].

وإضافة إلى ذلك، يأتي الجهازان مزودان بأحدث توافق مع معالجات التطبيقات من فئة 5 نانومتر والجيل الخامس[3]للحصول على أفضل تجربة من الداخل والخارج.



جالاكسي Z Fold3 من الجيل الخامس: أقصى مستويات الإنتاجية والترفيه

عند إستخدام جهاز Z Fold3 ستجد عالم من التجارب الغامرة، والاستمتاع بمشاهدة ترتقي إلى مستوى متابعة عرض مسرحي، مع إمكانية استمرار المشاركة الكاملة في المحتوى المفضل لديك على شاشة "إنفينيتي فليكس" غير المنقطعة يبلغ قياسها 7.6 بوصة، وذلك بفضل توظيف تقنية كاميرا العرض السفلية الجديدة. ونظراً لاستخدام الحد الأدنى من وحدات البكسل في أعلى فتحة الكاميرا، فإن هذا الجهاز يتميز بمساحة أكبر للعرض، حيث يحصل المستخدمون على لوحة غير منقطعة عند تشغيل تطبيقاتهم المفضلة.

وبعد إدخال تقنية العرض Eco² الجديدة على الشاشة، فقد أصبحت أكثر سطوعاً بنسبة 29%[4] مع استهلاك طاقة أقل[5].

ليس هذا فحسب، بل يمكنك تحريكها للأعلى والأسفل بسلاسة والتفاعل السريع مع الجهاز مع خاصية معدل التحديث المتكيفSuper Smooth المتاحة الآن بسرعة 120 هيرتز لكل من الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف.



وتقدم سامسونج لأول مرة على الإطلاق في سلسلتها جالاكسيZ، تقنية سلسلة Note المفضلة إلى جهاز Z Fold3، وهي وظيفةS Pen التي تتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة والمحسنة من ميزات القلم على شاشتهم القابلة للطي، وتعد مناسبة تماماً لأداء المهام المتعددة في أثناء التنقل.

وأصبح من السهل على المستخدمين، مقارنة بأي وقت مضى، تدوين الملاحظات في أثناء إجراء مكالمات الفيديو أو التحقق من قائمة المهام خلال قراءة رسائل البريد الإلكتروني على الشاشة الرئيسية الضخمة لجهاز Z Fold3، الأمر الذي يمكنهم من الارتقاء بإبداعهم وتعزيز إنتاجيتهم باستخدام قلم S المفضل.

ويأتي هذا القلم في جهازZ Fold3 بخيارين، وهما: S Pen Fold و S Pen Pro[1]، حيث يتميزان برأس Pro قابل للسحب، تم تصميمه خصيصاً مع تقنية الحد من القوة لحماية الشاشة الرئيسية للجهاز ذاته، وضمان راحة البال في أثناء استخدام القلم، والتي تعد أفضل تجربة من سامسونج حتى الآن، لاسيما وأنه يتطلب زمن انتقال أقل لكتابةالنصوص، ما يضمن القيامبتدوين الملاحظات وإرسال الرسائل بطرق سلسة وبديهية.



وإذا كان المستخدمون يبحثون عن الإنتاجية، يمكنهم الاستمتاع أيضاً بميزات الوضع المرن المحسّن في جهاز Z Fold3، والتي تتيح لهمأداء المزيد من المهام في وقت واحد، مثل الانضمام إلى مكالمة فيديو على الشاشة العلوية للجهاز في أثناء قراءة الملاحظات المتعلقة باجتماع لاحق في الأسفل.

ومع توظيف خاصية النافذة المتعددة النشطةMulti-Active[2] التي خضعت للتحديث في Z Fold3، فقد أصبح من الأسهل وضع خطط عشاء على النص فيأثناء التحقق من جدول أعمالك لليوم، ويكون كل ذلك على شاشة الجهاز الكبيرة.

والآن يمكن للمستخدمين إنشاء طرق مختصرة وإعادة فتح التطبيقات بنفس الطريقة لاحقاًعلى جهاز Z Fold3، بفضل إضافة خاصية "الجمع بين التطبيقات"App Pair المحسنة.

ليس هذا فحسب، بل يمكنهم استخدام شريط المهام[3] الجديد في Z Fold3 للانتقال بسرعة بين التطبيقات دون الحاجة للعودة إلى الشاشة الرئيسية.



ويبدو تصميم Z Fold3 أكثر أناقة ونحافة وأخف وزناًوسهل الحمل ليتفوق على النسخة السابقة جالاكسي Z Fold2. ويطرح الجهاز بثلاثة ألوان وهي: الفانتوم الأسود والفانتوم الأخضر والفانتوم الفضي.



هاتف جالاكسيZ Flip3 من الجيل الخامس: التوازن المثالي بين الشكل والوظيفة وفرص الاستمتاع المتواصلة



من أهم ما يمتاز به Z Flip3 أنه يمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بفضل وجود خيارات ألوان جريئة، يضاف إلى ذلك تصميمها لأنيق وخصائصه الاستثنائية.

ومع إمكانية الاختيار من بين أربعة ألوان عصرية،وهي: الكريمي والأخضر واللافندر والأسود الفانتوم، ووجود مقابض حلقية أنيقة جديدة والحافظات المزودة[1] بالأحزمة، فإنها تجعل من السهل حمل الهاتف وطيّه والتعبير عن الذات بصورة حقيقية. أما أولئك الذين يبحثون عن المزيد من خيارات الألوان بما يتناسب من أسلوب كل مستخدم، تتوافرألوان حصرية في Samsung.com، بما في ذلك الرمادي والوردي والأبيض[2].



وأصبحت شاشة الغلاف الآن أكبر أربع مرات[3]بعد إعادة تصميمها، ويترتب على ذلك سهولة عرض التنبيهات والرسائل من دون الحاجة إلى فتح الجهاز.

ويمكن للمستخدمين متابعة جداول مواعيدهم، والتحقق من الطقس، ومراقبة عدد خطواتهم اليومية باستخدام عناصر واجهة المستخدم على شاشة الغلاف الجديدة، أو تنسيق خلفيتهابما يتناسب مع ساعة جالاكسي Watch4 أو ساعة جالاكسيWatch4 Classic.

ومع وجود خاصية Samsung Pay المدمجة مباشرةً في شاشة الغلاف، يصبح من السهل تماماً القيامبعمليات الدفع في كل مكان.



وتم تصميم Z Flip3 أيضاً بطريقة تتيح للمستخدمين أفضل الإمكانات لالتقاط الصور ومشاركتها مع الآخرين لتخليد الذكريات،لاسيما وأن الكاميرا تكون معززة بالعديد من أحدث الميزات التي توصلت إليها سامسونج.

وهذا يعني أنه يكون بمقدور المستخدمين التقاط الصور الذاتية "سيلفي" على نحو أكثر روعة من دون الحاجة إلى الاستعانة باليدين باستخدام الوضع المرن.

ويمكنهم أيضاً إبقاء الجهاز مطوياً والتقاط الصورة السريعة وحتى مقاطع الفيديو مباشرة من شاشة الغلاف باستخدام خاصة "التصوير السريع" المحسنة Quick Shot، وذلك عن طريق النقر المزدوج على مفتاح تشغيل جهازZ Flip3. وإضافة إلى ذلك، أصبح تحريك الصور ومشاركتها سلساً للغاية، وذلك بفضل معدل التحديث المتكيف الجديد في جهاز Z Flip3والذي يصل إلى 120 هيرتز[4].



ويعد جهازZ Flip3 رائعاً لأغراض الاسترخاء ومشاهدة مدونات الفيديو على "يوتيوب"، أو حتى للعرض التلفزيوني من دون استخدام اليدين. وبفضل مكبرات الصوت من نوع ستيريو الجديدة والمحدثة في Z Flip3 والمعززة بتقنية "دولبي أتموس"Dolby Atmos، يمكنك الحصول على تجربة صوتية غامرة، وبوضوح مذهل وعمق رائع وتأثيرات مكانية، بغض النظر عما تشاهده أو تستمع إليه.

وبعد أن تمت إضافة ميزة Flex Mode Panel الجديدة، فقد جعلت التطبيقات تبدو أفضل وأسهل خلال استخدامها.

وعندما يكون الجهاز مطوياًبشكل جزئي، فإن الميزة ذاتها تمنحك طرقاً جديدة للتفاعل مع الجهاز، ما يوفر لك تجربة مشاهدة ملائمة أكثر عن طريق نقل الفيديو إلى النصف العلوي من الشاشة، في حين تكون عناصر التحكم في العرض،مثل السطوع والحجم في النصف السفلي.



التجارب المحسّنة القابلة للطي تفتح آفاقاً جديدة



سيتمكن المستخدمون مع سلسلة جالاكسيZ من الوصول إلى المزيد من التطبيقات التي تستفيد بشكل كامل من الشاشة القابلة للطي.

وفي الوقت ذاته، تعمل سامسونج على توسيع شراكاتها مع شركات رائدة مثل غوغل ومايكروسوفت وغيرهما، حتى يتمكن المستخدمون من الاستمتاع بالمزيد من التطبيقات الخاصة بهم في أثناء التجوال والمصممة لتلبية احتياجاتهم.

يضاف إلى ذلك التعاون الفعال مع تطبيق Microsoft Teams الذي يتيح الإستمتاع بتجربة اجتماعات محسّنة تتكيف بناءً على الوضع المرن لسلسلة Galaxy Z، والتكامل مع تطبيقيTeams و Officeفي آن واحد.وللحصول على أفضل إنتاجية في العمل، يتيح وضع "مايكروسوفت أوتلوك"Microsoft Outlook المكون من جزأين في أجهزة سامسونج القابلة للطي للمستخدمين، قراءة رسائل البريد الإلكتروني بالكامل حتى في أثناء متابعة الآخرين على الجانب الآخر، تماماً مثل تجربة أجهزة الكمبيوتر المكتبية. ولتوفير المزيد من الخيارات للمستخدمين، فإن ميزة "لابس" Labs

الجديدة[1] من سامسونج تعزز قدرة المستخدمين على الاستفادة من المزيد من التطبيقات على الشاشة القابلة للطي عندما يحتاجون إليها.



وعلاوة على ذلك، تواصل سامسونج إعادة التفكير في الطرق التي يمكن لمطوري التطبيقات اتباعها للتوصل إلى تجارب استخدام مذهلة من أي مكان.

ولتزويدهم بالمزيد من الخيارات، مع ضمان تحسينها بجودة عالية، تعمل سامسونج على دعم مختبر الاختبارات عن بعد (RTL)[2]، ما يتيح لمطوري التطبيقات القدرة على تثبيت واختبار تطبيقاتهم مباشرةً بطريقة آنية أينما كانوا.



سماعات جالاكسي Buds2: سماعات لكل شخص بصوت ممتاز وبطريقة ملائمة ومريحة



انضمت سماعات جالاكسي Buds2 إلى سلسلة جالاكسيZ، بعد أن اكتسبت شكلاً ملائماًومريحاًمن خلال تصنيعها بطريقة تساعد المستخدمين على ارتدائها طوال اليوم، مع توفير جودة صوت ممتازة تساعدهم على الاندماج في كل لحظة بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه المستخدم.

وبما أنها تعد أحدث الإضافات إلى مجموعة سماعات جالاكسي، فإنBuds2تنضم إلى سابقاتها، مثل جالاكسيBuds Live وجالاكسيBuds Pro، لتوفير المزيد من الخيارات للمستهلكين وبما يناسب احتياجاتهم.

وكجزء من منظومة جالاكسي، تعد Galaxy Buds2 رفيقاً مثالياً لهاتف جالاكسي الذكي أو الجهاز اللوحي أو حتى الساعة الذكية.



وسواء كنت تستخدم سماعات جالاكسي Galaxy Buds2للاستماع إلى الموسيقى أو الاتصال بمكالمة جماعية، ستكون جميع الميزات التي تحتاج إليها متاحة لك للتمتع بها.

وتوفر هذه السماعات بما تمتاز به من مواصفات ديناميكية ثنائية الاتجاه نغمات نقية عالية واضحة وصوتاً عميقاً، بينما تعمل ميزة Active Noise Cancellation على حجبالضجيج غير المرغوب به.

وإذا كنت بحاجة إلى سماع ما يحيط بك، قم بالضبط مرة أخرى باستخدام ثلاثة مستويات صوتية محيطة قابلة للتعديل[3]. وسيكون صوتك أكثر وضوحاً



في أثناء إجراء المكالمات، وذلك بفضل إضافة حل جديد قائم على التعلم الآلي، ويقوم بتصفية مجموعة متنوعة من أنواع الضجيج في الخلفية والتي قد تشتت الانتباه.



وتعد سماعات جالاكسيBuds2 أصغر وأخف سماعات أذن تنتجها سامسونج، ولكنها تنفرد بشكلها المنحني المميز.

ولضمان المزيد من التوافق المثالي، طورت سامسوج "اختبار ملاءمة السماعات" في تطبيق جالاكسي للأجهزة القابلة للارتداءGalaxy Wearable.

ويمكن للمستخدم الاختيار من بين أربعة ألوان معاصرة[1]،وهي الجرافيت والأبيض والزيتوني واللافندر، بما يتوافق مع ذوقك الشخصي وبالتناغم مع ألوان علب الإكسسوارات التي تصنعها أطراف ثالثة[2].



الأسعار والتوافر



تؤكد سامسونج على التزامها بمنح المزيد من المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة فريدة قابلة للطي. ولهذا السبب،تطرح جهازين ضمن سلسلة جالاكسيZ بأفضل الأسعار حتى الآن.

وتعرض الشركة جهاز جالاكسي Z Fold3 بسعر أقل قدره 1,799.99 دولار، وجالاكسيZ Flip3 بسعر 999.99 دولار. وسيتم طرح سماعات جالاكسي Galaxy Bud2 بسعر 149.99 دولار، بما يسمح للمزيد من المستهلكين الاستمتاع بتجربة صوت غامرة، وتصميم مريح طوال اليوم،إضافة إلى الاتصال السلس والميزات القوية.

وسيتم طرح جهازي جالاكسي Z Fold3 و Z Flip3للطلب المسبق بدءاً من 11آب، على أن يتم إطلاقهما في 27 آب بدءاً من أسواق مختارة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا. وإذا قام المستخدمون بطلب الجهازين مسبقاً، فسيحصلون على ضمان لمدة عام من Samsung Care+[3]، وهي خدمة الدعم المتميزة من سامسونج.

وبموجب هذا الضمان، ستتم تغطية هواتف المستخدمين بالضمان من التلف العرضي، بما في ذلك استبدال الشاشة والتلف الناتج عن دخول المياه واستبدال الغطاء الخلفي.



وبالإضافة إلى ذلك، وبعد عمليتي إطلاق ناجحتين، دخلت "توم براون"Thom Browne وسامسونج في علاقة شراكة مرة أخرى، حيث تمكنتا من التوصل إلى تصميم مثالي وتعزيزه بتقنية رائدة لطرح تشكيلة من الأجهزة تجسد الإبداع والابتكار في نفس الوقت.

وتعمل الألوان المميزة من "توم براون"على تحديد اللون الأبيض الجديد غير اللامع، ويأتي مقترناً بتناسق مثالي مع الهيكل الزجاجي الانسيابي. وتسهم المفاصل الفضية اللامعة في دعم أسلوب التصميم الفريد، كما تعزز الانعكاسات الضوئية، بينما تظهر الإكسسوارات الجلدية بتفاصيل الخياطة الدقيقة الدخول إلى عالم "توم براون".

وسيتم توفير كل من جالاكسيZ Fold3و Z Flip3 نسخة توم براون للطلب المسبق اعتباراً من 11 آب 2021 في أسواق محددة بأعداد محدودة.



وللحصول على المزيد من المعلومات حول جهازي جالاكسيZ Fold3 و Z Flip3 وسماعاتBud2، يمكن زيارة الموقع www.samsungmobilepress.com أو غرفة أخبار سامسونجnews.samsung.com/galaxy أو موقعwww.samsung.com/galaxy.

للوصول إلى أصول الوسائط والقصص والمقالات المفصلة ، يرجى زيارة غرفة الصحافة الافتراضية الخاصة بالشركة على العنوان: www.samsungmobilepress.com/galaxyunpacked.