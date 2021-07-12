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الإثنين، 12-07-2021 11:55 ص

هذا ما يجعل لساعات هواوي مكانة خاصة

الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تحقق نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني

Huawei Image - 12-07-2021


الوكيل الاخباري - لا شك أن الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي لها مكانة خاصة في السوق الأردني منذ إطلاقها؛ فأينما كنت ستجد حتمًا شخصًا يرتدي إحدى ساعات هواوي المميزة.

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هذه الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي في المملكة لم تأتِ من فراغ؛ إذ تتمتع جميع ساعات هواوي من مختلف الفئات بميزات رائعة وفريدة.


ولتلبية مختلف احتياجات جميع عملائها في المملكة، طرحت هواوي خلال العام الماضي مجموعة واسعة من الساعات الفريدة من الفئات الرائدة والمتوسط والابتدائية لتناسب أذواق الجميع.

 

HUAWEI WATCH GT 2 Pro هي إحدى ساعات هواوي المدهشة التي تعدّ منتجًا ثوريا؛ إذ أذهلت الناس بمزاياها الفريدة مثل إجراء المكالمات الهاتفية عن بُعد، والاستماع إلى الموسيقى، إلى جانب التقاط أجمل الصور، وكل ذلك من خلال الساعة نفسها دون الحاجة إلى الهاتف الذكي!


ولم يقتصر إعجاب الناس بهذه الساعة الرائدة فحسب؛ إذ نالت منتجات هواوي من الفئتين المتوسطة والابتدائية مثل ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT وسوار HUAWEI Band 6 – اللذين تم إطلاقهما مؤخرًا في السوق الأردني - إقبالًا كبيرًا بوصفهما مدربًا شخصيًا رائعًا يشاركهم نشاطهم الرياضي ويساعدهم في القيام بالتمارين المتنوعة، كما تراقب هذه المنتجات المميزة جودة نومهم، ومعدلات التوتر، إلى جانب قياس مستويات الأكسجين في الدم SpO2.


ويرى جيسي لان، رئيس أجهزة هواوي في المشرق العربي أن الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي تعدّ خير رفيق للعديد من الأشخاص خلال رحلتهم نحو الصحة واللياقة، وهذا أحد الأهداف الرئيسية التي تدفع هواوي لطرح مثل هذه المنتجات لعملائها.

 

وعلّق قائلًا: "سعداء بالنجاح الكبير الذي تحققه منتجاتنا من الأجهزة القابلة للارتداء في الأردن، ونسعى دائمًا إلى تلبية مختلف متطلبات عملائنا ومراعاة أذواقهم المتنوعة عبر طرح منتجات عصرية ومبتكرة بمزايا فريدة وأسعار تناسب الجميع".


استطاعت هواوي إثبات مكانتها في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء في السوق الأردني؛ إذ ازدادت مبيعات ساعة HUAWEI WATCH FIT ELEGANT منذ إطلاقها إلى اليوم بنسبة 143% مقارنة بساعة HUAWEI WATCH FIT، كما ازدادت مبيعات ساعتي HUAWEI WATCH GT 2 Pro وHUAWEI WATCH GT 2e منذ إطلاقهما إلى اليوم بنسبة 178% مقارنة بساعة HUAWEI WATCH GT 2.

 

وتستعد هواوي لإطلاق منتجات جديدة وثورية من هذه الأجهزة في المستقبل القريب، والتي ستجعل عملاءها بلا شك سعداء ومتحمسين لكل ما تقدمه، وستساعدهم في اتباع أسلوب حياة صحي وذكي.


 




 

 


 

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