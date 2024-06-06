الخميس 06-06-2024
الوكيل الاخباري
 

منتدى كفريوبا يطلق سلسلة محاضرات ثقافية

ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في النصيرات إلى 45 شهيدا

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

ارتفاع أسعار ليرة الذهب في الأردن اليوم

هيئة كبار علماء السعودية : هذا موعد عيد الأضحى

إصابة شخصين في استهداف دراجة نارية جنوبي لبنان

​ الامن العام : خادمة تنهي حياتها في عمان

القسام تفجر فتحة نفق بداخلها 5 جنود إسرائيليين

يوم وظيفي لكلية الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا

عودة الطيران العارض الى العقبة

الخميس، 06-06-2024 10:51 ص

الأجواء اللبنانية الأصيلة في قلب عمّان افتتاح قهوة زيتونا الأكثر شعبية في لبنان في الأردن

WhatsApp Image 2024-06-06 at 10.34.19 AM


الوكيل الاخباري - دشنت قهوة زيتونا، الأكثر شعبية في لبنان، أول فرع لها في الأردن، في موقع استراتيجي في العاصمة عمّان، وتحديداً في فندق دبل تري من هيلتون، الكائن في منطقة عبدون المتميزة بحيويتها وقربها من الطرق الرئيسة المهمة، مفتتحة أبوابها رسمياً في الرابع من شهر حزيران للعام الجاري 2024 أمام الزوار والضيوف.

اضافة اعلان


ويأتي افتتاح قهوة زيتونا التي تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية التي تقدمها مجموعة أفكار القابضة، المالكة لمطعم بابل ويبابل، ذات الحضور اللافت في مجال المطاعم والضيافة على مستوى المنطقة، في إطار خطة الطرفين التوسعية، وتجسيداً لالتزامهما الشديد بتقديم تجارب غنية وغير مسبوقة وفق أرقى المستويات العالمية، وبما يلبي جميع الأذواق على تنوعها.

 

وتقدم قهوة زيتونا قائمة من أشهى المأكولات اللبنانية الأصيلة، والتي تتنوع ما بين المقبلات الباردة والساخنة، مع مجموعة واسعة من خبز الصاج المميز الذي تشتهر به وتقدمه بخيارات عديدة ترضي الجميع، والذي يعد تقليداً معروفاً في الريف اللبناني وجزءاً لا يتجزأ من الهوية اللبنانية، فضلاً عن السلطات، والأطباق الرئيسية وأبرزها المشاوي، إلى جانب أصناف مختارة من الحلويات الشرقية، والشيشة، كل ذلك بأجواء مفعمة بالراحة والمتعة، تجمع بين البساطة والحداثة، وتجسد مفهوم المطاعم اللبنانية العريقة التي امتاز بها العصر الذهبي للبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، خاصة مع التصاميم الداخلية وعراقة الضيافة.

 



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير التسويق الإقليمي وإدارة علاقات العملاء والعلاقات العامة، لدى مجموعة أفكار القابضة، نسيم غرز الدين: "سعداء بالتوسع في السوق الأردنية التي نضمها للأسواق التي تتواجد فيها قهوة زيتونا، بما يشمل الكويت وقطر ومصر. هذا ونثق بأن قهوة زيتونا التي تشكل إضافة نوعية على مشهد الضيافة الذي تعيد تعريفه، بما ينطوي عليه ذلك من مستويات ومعايير جودة استثنائية في كل ما يتم تقديمه من خدمات ومأكولات ومشروبات محضرة بمكونات طازجة، ستسهم في تحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تنشيط سوق العمل بتوظيف مجموعة من الطاقات البشرية الوطنية، جميعها من الشباب الأردنيين."


هذا وتدعو قهوة زيتونا الزوار والضيوف من المواطنين والمقيمين والسياح، للانضمام إليها في أي يوم من أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً مع أفراد عائلاتهم وأصحابهم لعيش تجربة الضيافة التي ستبقى تفاصيلها ماثلة في ذاكرتهم، ابتداءً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، والتي يمكن حجزها مسبقاً من خلال الاتصال على رقم الهاتف: 0779999903

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Odyssey OLED G9 with Faker 1

سامسونج تتصدّر سوق شاشات OLED عالمياً

2

العبدلي يفتتح معرض الفنون والحرف اللبنانية السنوي بالتعاون مع مؤسسة المعرض اللبناني

ARAB BANK - HQ

البنك العربي الراعي الاستراتيجي للمؤتمر والمنتدى الثاني للأعمال والاقتصاد الرقمي 2024

WhatsApp Image 2024-06-06 at 9.44.17 AM

بنك الاتحاد يفوز بجائزة التحالف المالي للمرأة عن خدماته غير المالية للعام 2024

Capital Bank Tree Planting

موظفو كابيتال بنك يشاركون في مبادرة لزراعة الأشجار بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة

4

شيري الراعي الرسمي لتحدي كابتن ريال مدريد ميشيل سالغادو لاختيار المواهب الناشئة في كرة القدم

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-06-02 at 2.33.59 PM

زين ترعى منتدى "تَوَاصُل 2024"

Shamekh Bluwi

سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تروج للسياحة في الأردن بالتعاون مع الفنان البصري شامخ البلوي من خلال ميزة Circle to Search بقوة الذكاء الاصطناعي على أجهزة Galaxy

1000481500

حلويات حبيبة تهنئ القيادة الأردنية والشعب الأردني بعيد الاستقلال

WhatsApp Image 2024-05-20 at 12.38.14 PM

زين الأردن راعي الاتصالات الحصري لرالي الأردن الدولي 2024

3 (1)

البوليفارد يطلق مشروع مساحات أعمال رائدة بالتعاون مع مركز الأعمال VBC

WhatsApp Image 2024-05-13 at 1.49.13 PM

مناظرات المملكة تنطلق الثلاثاء