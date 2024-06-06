الأجواء اللبنانية الأصيلة في قلب عمّان افتتاح قهوة زيتونا الأكثر شعبية في لبنان في الأردن

الوكيل الاخباري - دشنت قهوة زيتونا، الأكثر شعبية في لبنان، أول فرع لها في الأردن، في موقع استراتيجي في العاصمة عمّان، وتحديداً في فندق دبل تري من هيلتون، الكائن في منطقة عبدون المتميزة بحيويتها وقربها من الطرق الرئيسة المهمة، مفتتحة أبوابها رسمياً في الرابع من شهر حزيران للعام الجاري 2024 أمام الزوار والضيوف.

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ويأتي افتتاح قهوة زيتونا التي تعد واحدة من أشهر العلامات التجارية التي تقدمها مجموعة أفكار القابضة، المالكة لمطعم بابل ويبابل، ذات الحضور اللافت في مجال المطاعم والضيافة على مستوى المنطقة، في إطار خطة الطرفين التوسعية، وتجسيداً لالتزامهما الشديد بتقديم تجارب غنية وغير مسبوقة وفق أرقى المستويات العالمية، وبما يلبي جميع الأذواق على تنوعها.

وتقدم قهوة زيتونا قائمة من أشهى المأكولات اللبنانية الأصيلة، والتي تتنوع ما بين المقبلات الباردة والساخنة، مع مجموعة واسعة من خبز الصاج المميز الذي تشتهر به وتقدمه بخيارات عديدة ترضي الجميع، والذي يعد تقليداً معروفاً في الريف اللبناني وجزءاً لا يتجزأ من الهوية اللبنانية، فضلاً عن السلطات، والأطباق الرئيسية وأبرزها المشاوي، إلى جانب أصناف مختارة من الحلويات الشرقية، والشيشة، كل ذلك بأجواء مفعمة بالراحة والمتعة، تجمع بين البساطة والحداثة، وتجسد مفهوم المطاعم اللبنانية العريقة التي امتاز بها العصر الذهبي للبنان خلال سبعينيات القرن الماضي، خاصة مع التصاميم الداخلية وعراقة الضيافة.







وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير التسويق الإقليمي وإدارة علاقات العملاء والعلاقات العامة، لدى مجموعة أفكار القابضة، نسيم غرز الدين: "سعداء بالتوسع في السوق الأردنية التي نضمها للأسواق التي تتواجد فيها قهوة زيتونا، بما يشمل الكويت وقطر ومصر. هذا ونثق بأن قهوة زيتونا التي تشكل إضافة نوعية على مشهد الضيافة الذي تعيد تعريفه، بما ينطوي عليه ذلك من مستويات ومعايير جودة استثنائية في كل ما يتم تقديمه من خدمات ومأكولات ومشروبات محضرة بمكونات طازجة، ستسهم في تحفيز العديد من القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تنشيط سوق العمل بتوظيف مجموعة من الطاقات البشرية الوطنية، جميعها من الشباب الأردنيين."



هذا وتدعو قهوة زيتونا الزوار والضيوف من المواطنين والمقيمين والسياح، للانضمام إليها في أي يوم من أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً مع أفراد عائلاتهم وأصحابهم لعيش تجربة الضيافة التي ستبقى تفاصيلها ماثلة في ذاكرتهم، ابتداءً من لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم، والتي يمكن حجزها مسبقاً من خلال الاتصال على رقم الهاتف: 0779999903

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