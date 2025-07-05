الأخبار الحلوة ما بتستنى! امتلك سيارتك من المركزية تويوتا بأسعار مطابقة لتعرفة الجمرك الجديدة

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الوكيل الإخباري- أطلقت المركزية تويوتا حملة جديدة توفّر من خلالها لعملائها فرصة امتلاك سيارات تويوتا بأسعار مميزة تتماشى مع التخفيضات الكبيرة على ضريبة السيارات والرسوم الجمركية لعام 2025. وتتيح هذه الحملة للمواطنين والمقيمين في المملكة توفير من 1,800 دينار ولغاية 10,000 دينار عند اقتناء سياراتهم تويوتا الجديدة من المركزية – وكيل تويوتا الحصري في الأردن، بحسب الطراز ونسبة التغيير في الضريبة الجمركية (تطبّق الشروط والأحكام). اضافة اعلان





تعكس هذه الخطوة التزام المركزية تويوتا بتقديم أفضل الحلول التي تراعي الظروف الاقتصادية وتسهم في تسهيل امتلاك السيارات؛ حيث توفر سيارات تويوتا الأصلية المعروفة بجودة تصنيعها العالية والمطابقة للمواصفات المعتمدة في السوق الأردني، كما تقدم كفالة مصنعية رسمية ومعتمدة من تويوتا، مما يمنح العملاء راحة البال على المدى الطويل، بالإضافة إلى شبكة خدمات ما بعد البيع الاستثنائية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، والمدعومة بفنيين مدرّبين ومعتمدين، وقطع غيار أصلية متوفرة باستمرار.



ولا تقتصر مزايا الحملة على الأسعار المنافسة فقط، بل تشمل أيضًا إمكانية الاستفادة من إمكانية التمويل الداخلي، وخيارات استبدال السيارات الحالية -مهما كان نوعها- بسيارة حديثة من تويوتا بأعلى قيمة ممكنة، فضلًا عن توثيق الصيانة الدورية للسيارة، مما يُعزز قيمتها عند إعادة البيع لاحقًا. ومن خلال هذه الحملة، تسعى المركزية تويوتا إلى ترسيخ مفهوم التكلفة الذكية للامتلاك، المرتبطة بالجودة والموثوقية والمصداقية، والالتزام التام بالمواصفات والمعايير، والخدمة المستمرة من اليوم الأول.



تدعو المركزية تويوتا الراغبين بالاستفادة من هذه الفرصة إلى زيارة معرضها في شارع مكة، أو التواصل عبر الرقم 065508080، أو تعبئة النموذج لمعرفة التفاصيل المتعلقة بالموديلات المتاحة والمواصفات وتجربة القيادة وخيارات التمويل والاستبدال. للبقاء على اطّلاع بآخر أخبار الشركة ومستجداتها وأحدث فعالياتها وشراكاتها في مختلف المجالات، يرجى متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب.