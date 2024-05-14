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الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 14-05-2024 04:02 م

الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

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الوكيل الإخباري- اعلنت الأردنية للطيران عن عروض خاصة على رحلاتها.

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جاء في الإعلان أسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي (القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / الكويت / انطاليا).

 

وأكدت أنه يمكن الحجز والحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها أو عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة:

 

مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760

 

أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/

 

أو عن طريق الواتس آب: 00962777066111 / 00962777066080

 

للزيارة : شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (أم الذينة). عمارة 55.




 




 

 


 

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