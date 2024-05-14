الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

الوكيل الإخباري- اعلنت الأردنية للطيران عن عروض خاصة على رحلاتها.
جاء في الإعلان أسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي (القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / الكويت / انطاليا).
وأكدت أنه يمكن الحجز والحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها أو عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة:
مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760
أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/
أو عن طريق الواتس آب: 00962777066111 / 00962777066080
للزيارة : شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (أم الذينة). عمارة 55.