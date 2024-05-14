الأردنية تعلن عن عروض تشجيعية لرحلاتها المنتظمة

الوكيل الإخباري- اعلنت الأردنية للطيران عن عروض خاصة على رحلاتها.

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جاء في الإعلان أسماء الوجهات التي يستطيع المسافر الحصول على تذاكر السفر باسعار تفضيلية وهي (القاهرة / شرم الشيخ / الشارقة / جدة / موسكو / تبليسي / الكويت / انطاليا).

وأكدت أنه يمكن الحجز والحصول على الخصومات من خلال مكاتب السياحة المعتمدة لديها أو عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة:

مكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760

أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة https://www.jordanaviation.jo/

أو عن طريق الواتس آب: 00962777066111 / 00962777066080

للزيارة : شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز (أم الذينة). عمارة 55.







