الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس التزامها الدائم تجاه مسافريها وشركائها.
وفي هذا السياق، أعلنت الأردنية للطيران عن تسيير رحلة إضافية إلى القاهرة اليوم الأحد الموافق 1-3، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.
ودعت الشركة الراغبين بالسفر إلى المبادرة بالحجز والاستفادة من المقاعد المتاحة، مؤكدة استمرارها في العمل لخدمة المسافرين وتعزيز ثقتهم بخدماتها.
للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع مكتب الحجز الرئيسي على الرقم: 065501760
أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.jordanaviation.jo
