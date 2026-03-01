الأحد 2026-03-01 05:40 م

الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

ت
الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء
الأحد، 01-03-2026 04:32 م
الوكيل الإخباري-   أكدت الأردنية للطيران استمرار تشغيل جميع رحلاتها المجدولة دون أي إلغاء، وذلك في إطار حرصها المتواصل على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وضمان وصولهم إلى وجهات سفرهم بأمان وراحة.اضافة اعلان


وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس التزامها الدائم تجاه مسافريها وشركائها.

وفي هذا السياق، أعلنت الأردنية للطيران عن تسيير رحلة إضافية إلى القاهرة اليوم الأحد الموافق 1-3، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.

ودعت الشركة الراغبين بالسفر إلى المبادرة بالحجز والاستفادة من المقاعد المتاحة، مؤكدة استمرارها في العمل لخدمة المسافرين وتعزيز ثقتهم بخدماتها.

للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع مكتب الحجز الرئيسي على الرقم: 065501760
أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.jordanaviation.jo
gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية

و

أخبار محلية عاجل إدارة الأزمات: الرشقات الصاروخية في التصعيد الحالي أعنف من حرب الـ12 يوما

ز

أخبار محلية "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني

ت

شؤون برلمانية المصري: قرار الاحتلال بقطع الغاز يتطلب موقفاً وطنياً حازماً وتسريع البدائل الاستراتيجية

ت

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

ت

أخبار الشركات الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

ن

شؤون برلمانية الخشمان: الأردن ليس ساحة حرب ولن يكون منصة لأحد

ة

أخبار محلية الملك: الاعتداء على الأردن وعدد من الدول العربية ينذر بتوسيع دائرة الصراع

الأكثر مشاهدة