الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء

04:32 م

الوكيل الإخباري- أكدت الأردنية للطيران استمرار تشغيل جميع رحلاتها المجدولة دون أي إلغاء، وذلك في إطار حرصها المتواصل على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين وضمان وصولهم إلى وجهات سفرهم بأمان وراحة. اضافة اعلان





وأوضحت الشركة أن عملياتها التشغيلية تسير وفق الخطة المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس التزامها الدائم تجاه مسافريها وشركائها.



وفي هذا السياق، أعلنت الأردنية للطيران عن تسيير رحلة إضافية إلى القاهرة اليوم الأحد الموافق 1-3، وذلك في تمام الساعة 10:30 مساءً، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتوفير خيارات سفر إضافية للمسافرين.



ودعت الشركة الراغبين بالسفر إلى المبادرة بالحجز والاستفادة من المقاعد المتاحة، مؤكدة استمرارها في العمل لخدمة المسافرين وتعزيز ثقتهم بخدماتها.



للمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع مكتب الحجز الرئيسي على الرقم: 065501760

أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.jordanaviation.jo