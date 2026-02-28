الأردنية للطيران: الرحلات مستمرة وفق جدولها المعتاد

04:03 م

الوكيل الإخباري- أكدت الشركة الأردنية للطيران أن الرحلات تسيّر وفق جدولها المعتاد، وأن الرحلات ستستمر كما هو مخطط لها دون إلغاء أو تأخير، طالما بقيت الأجواء الأردنية مفتوحة. اضافة اعلان





ودعت الشركة المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر مركز الحجز الرئيسي على الرقم: 065501760، متمنيةً لهم سفراً آمناً ومريحاً، ومثمّنةً ثقتهم الدائمة.