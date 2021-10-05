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الثلاثاء، 05-10-2021 12:20 م

الأردنية للطيران تحتفل بمرور 22 عاماً على انطلاقها

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الوكيل الاخباري - تحتفل أسرة الأردنية للطيران مع العاملين الحاليين و السابقين و عائلاتهم بعيد ميلاد الشركة الثاني و العشرين .

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حيث تم انطلاق الرحلة الأولى لطائرات الشركة في مثل هذا اليوم الخامس من أكتوبر لعام 1999.

 

ونشرت الأردنية للطيران عبر موقع فيسبوك :

"نفتخر بأننا نحمل الهوية الوطنية الأردنية و نفتخر بأننا من أوائل الاستثمارات الوطنية في عهد جلالة الملك عبدلله الثاني المعظم، و نفتخر بأننا طورنا من أنفسنا و تعدينا حدود العالمية في النجاح لنكون من أكبر و أنجح شركات الطيران العالمية ضمن إمكانياتنا الخاصة المتاحة.


نتشارك معكم اليوم إنجازاتنا و نجاحاتنا فلولا دعمكم جميعاً ما كنا قد وصلنا إلى ما نحن عليه، نحن الآن نمثل 1000 أسرة أردنية بينما كانت البداية ب 30 أسرة في العام 1999، استثمارنا في القوى البشرية كان و ما يزال هدفنا الرئيسي.


كل عام و أنتم بخير و تقبلوا شكرنا و تقديرنا لكل من ساهم في ارتقائنا إلى ما نحن عليه."


أسرة و عائلات العاملين في الأردنية للطيران.

 

 




 

 


 

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