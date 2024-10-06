الأردنية للطيران تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

وفي هذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة الشركة، الكابتن محمد الخشمان، عن فخره بالإنجازات التي تحققت على مدار ربع قرن، مؤكدًا أن "الأردنية للطيران قد نجحت في بناء سمعة قوية في السوق الإقليمي والدولي بفضل التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر للعملاء". وأضاف: "نحن نفخر بثقة المسافرين وشراكتنا المثمرة، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في المستقبل".
على مدار 25 عامًا، كان للشركة دور بارز في تعزيز حركة الطيران والسياحة في الأردن والمنطقة، إذ وسعت شبكة وجهاتها لتشمل العديد من المدن العالمية، مع التركيز على تلبية احتياجات المسافرين المتنوعة. وتطمح الشركة في رؤيتها المستقبلية إلى تطوير أسطولها الجوي وتحسين كفاءة عملياتها التشغيلية، مع استمرار تقديم أفضل الخدمات في صناعة الطيران، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في هذا المجال.
من جهة أخرى، ساهمت مجموعة شركات الأردنية للطيران خلال ربع القرن الماضي بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمات مالية مباشرة وغير مباشرة، وشهدت بذلك الأرقام المسجلة لدى الأجهزة الحكومية. كما لعبت المجموعة دورًا كبيرًا في تخفيف حدة البطالة بتدريب وتوظيف الشباب والشابات الأردنيين، الذين يشغلون الآن وظائف محلية ودولية سواء في القطاع الخاص أو ضمن الأجهزة الحكومية في دول مثل الخليج العربي والسعودية وبعض الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، قدمت المجموعة دعمًا لبرامج المسؤولية المجتمعية في الأردن تجاوزت قيمته ملايين الدنانير.
تستمر الشركة في تطوير استثماراتها على مستوى عالمي، مع فتح فرص جديدة للشباب الطموحين لخدمة الإنسانية محليًا ودوليًا، مما يعكس تاريخها المشرف ومسيرتها المستمرة نحو المزيد من النجاح.
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