الأردنية للطيران تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها

الوكيل الإخباري- تحتفل الشركة الأردنية للطيران اليوم بمرور 25 عامًا على تأسيسها، حيث تعد من أبرز شركات الطيران في المنطقة، وقد سجلت خلال مسيرتها إنجازات متميزة نحو الريادة في صناعة الطيران.

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