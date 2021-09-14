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الثلاثاء، 14-09-2021 03:00 م

الأردنية للطيران تحصل على شهادة برنامج الأيوسا (IOSA) للمرة الثامنة

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الوكيل الاخباري - تُحقِّق الأردنية للطيران مجدداً للمرة الثامنة حصولها على شهادة برنامج الأيوسا (IOSA) المعتمدة من إتحاد النقل الجوّي الدولي أياتا (IATA) في ظل ظروف الوباء العالمي كورونا.اضافة اعلان


و قد صرّح الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للطيران الكابتن زهير محمد الخشمان بأن شهادة برنامج الأيوسا (IOSA) التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، هو أهم شهادة لنظام التقييم المعترف به دولياً و يهدف إلى تقييم أنظمة العمليات و الصيانة و السلامة الجوية لشركات الطيران.

وتعتبر هذه الشهادة من أكثر عمليات التدقيق حزماً في عالم الطيران، فهي تتأكد أولاً من أن معايير السلامة الدولية متوافرة كما تدقق بحرص على إدارة عمليات السلامة التشغيلية في شركات الطيران، و أن تطوير شهادة الايوسا للتدقيق يتم بالتعاون بين الاياتا وجهات دولية للطيران المدني منها منظمة الايكاو ICAO ( المنظمة الدولية للطيران المدني).

و من الجدير بالذكر أن الأردنية للطيران قد سُجِّلت بنجاح في البرنامج حتى شباط من العام 2023 و أنها وضعت نظاماً شاملاً وممنهجاً لإدارة السلامة المؤسسية والجودة ومراقبة كل الشؤون المتعلقة بالأمان ومعالجتها أولاً بأول، وذلك في إطار سعيها المستمر إلى تطوير خدماتها وعملياتها الداخلية وتحقيق أفضل النتائج على مستوى الأمن والسلامة.

 




 

 


 

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