الأردنية للطيران تُسيّر رحلات جديدة للمملكة من نيجيريا

الوكيل الاخباري -

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إستقبلت المملكة اليوم طائرة الأردنية للطيران و التي تحمل سياح من جمهورية نيجيريا بالتنسيق مع وزارة السياحة و الآثار و هيئة تنشيط السياحة الأردنية بتنظيم من قبل شركة الأردنية للطيران .وقال وزير السياحة والآثار و رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة نايف حميدي الفايز، إن رحلة السياحية الدينية القادمة للمملكة لها أهمية كبيرة كونها ستتضمن المبعوث الرسمي من رئيس الجمهورية النيجيرية رئيس الكنيسة الإنجيلية، ورئيس الحج المسيحي النيجيري و معاونيه.ولفت الوزير الفايز، إلى أن الأردن يعد من أهم و أبرز وجهات السياحة الدينية في العالم، وذلك لما يتمتع به من تنوع ديني وحضاري، و قيم التسامح والعيش المشترك، مبيّناً أن الأردن ينظر للديانة المسيحية والديانات الأخرى من مبدأ رسالته الخالدة "رسالة عمان" التي تؤكد على الوسطية و الاعتدال ال و المحبة.و أشار الفايز إلى أن رحلات النيجيريين للأردن ستتركز على المسار المسيحي والديني في المملكة و تتضمن زيارة عماد المسيح "المغطس" والمناطق الشمالية في تل مار إلياس و عجلون و جرش و أم قيس و مناطق الوسط في مأدبا و جبل نيبو .من جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات أن مدة إقامة السياح النيجيريين 8 أيام (سبعة ليالي) و يتركز مبيت السياح في عمان و البحر الميت.هذا و قد أضاف الكابتن زهير محمد الخشمان الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية للطيران أن العمل على إحضار و تسويق السياحة الدينية إلى الأردن من نيجيريا قد كان من ضمن خطط الشركة التوسعية في أفريقيا و شرق آسيا و أن الجهود التي بُذلت كانت كبيرة و الحمدلله أسفرت عن إعتماد المغطس الأردني لمجلس الكنائس المسيحي النيجيري و بهذا إستطعنا اليوم توقيع عقد لإحضار ٥ آلاف حاج من نيجيريا خلال الفترة من ٢٤ تموز إلى ١٥ أيلول و بيّن الخشمان أن المرحلة الثانية من رحلات السياح النيجيريين للمملكة، ستبدأ في شهر نوفمبر / تشرين الثاني المقبل، متوقعاً أن يبلغ العدد الإجمالي للسياح النيجيريين الذين يزورون المملكة ٢٠ الف سائح خلال العام ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ بواقع ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سائح.كما أفاد الخشمان أن جذب السياح من الجنسية النيجيرية ما كان ليتحقق إلا بجهود العاملين في الشركة الأردنية للطيران و بدعم وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة و كل الشكر لوزارة الداخلية و الأجهزة الأمنية للجهود الجبارة التى قاموا بها و القيام بتذليل كل الصعاب لإنجاح هذا المشروع الوطني.