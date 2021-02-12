الجمعة 12-02-2021
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الجمعة، 12-02-2021 06:03 م

الأردنية للطيران تشارك الأردنيين اختيار هويتها البصرية الجديدة

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الوكيل الإخباري- قامت الأردنية للطيران بعمل مسابقة فريدة من نوعها يتنافس فيها الأردنيون لعمل هوية بصرية (الشعار) للشركة حيث رصدت الشركة للمتأهلين الى المرحلة النهائية جوائز قيمة من باب تشجيع الشباب على الانتاج والابداع.

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وقامت الشركة، بنشر المسابقة على معظم المنصات الاعلامية الاردنية والعالمية ليتسنى لكل فئات المجتمع المشاركة في اختيار الشعار والهوية التي يرغبون رؤية الشركة بها مستقبلا، واعلنت عن خصومات على التذاكر لتخفيز المشاركين على التصويت.

 

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