الأردنية للطيران تطلق النسخة المحدثة لموقعها الإلكتروني

الوكيل الإخباري - أطلقت الشركة الأردنية للطيران موقعها الإلكتروني بعد التحديث بما ينسجم مع تطوير و تحسين الخدمات المقدمة لزبائنها على الرابط www.jordanaviation.jo والذي يقدم اهم و أبرز الاخبار المتعلقة بالشركة و وجهاتها و عروضها و ليتمكن زبائنها الكرام من الحصول على خدمات الحجز من خلاله.
كما و يسر الشركة الأردنية للطيران تقديم عروض متميزة للزبائن من خلال الحجز عبر موقعها الإلكتروني .
عبارة عن خصم بقيمة ١٠٪ للزبائن الذين يقومون بالحجز خلال الفترة من 20 الى 27 / 4 وذلك عن طريق الموقع الالكتروني ويتم الاستفادة من الخصم على التذكرة القادمة.
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