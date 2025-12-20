الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

تفاصيل العرض:
السعر: 106 دينار فقط للمقطع الواحد (شامل الضرائب).
الوجهات: القاهرة، شرم الشيخ، إسطنبول، تبليسي، وجدة.
المميزات: وزن 30 كغم شامل حقيبة اليد.
مفاجأة العرض:
اشتري 10 تذاكر وادخل فورًا في السحب للفوز بـ 3 تذاكر مجانية تشمل الإقامة لمدة يومين في شرم الشيخ أو القاهرة، لتجربة سفر متكاملة ومميزة.
ملاحظات هامة:
العرض ساري حتى 23/12/2025.
صلاحية استخدام التذاكر 45 يومًا.
إمكانية إضافة حقيبة بوزن 15 كغم مقابل 20 دينار فقط.
للحجز والاستفسار:
يمكنكم التواصل عبر الأرقام التالية: 0777007772 | 065501760
تؤكد الأردنية للطيران أن هذه الفرصة الفريدة تمثل الخيار الأمثل لقضاء عطلة ممتعة وآمنة، مع خدمات عالية الجودة وأسعار تنافسية، لتجمع الأحباب والأصدقاء في رحلات مميزة ومريحة.
سافر مع الأردنية للطيران.. وجهاتنا بتجمعنا! 🇯🇴✈️
-
أخبار متعلقة
-
"البوتاس العربية" توقع اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد مع "يارا" النرويجية لتوريد البوتاس للأسواق العالمية
-
"البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب
-
الأردنية للطيران تطرح 1000 تذكرة للبيع المسبق بمناسبة الأعياد ونهاية العام
-
ندوة حوارية في العلوم التطبيقية تناقش آفاق التحديث السياسي في ضوء خطاب العرش السامي
-
كابيتال بنك يحتفي بموسم الأعياد وينظم بازارًا خيرياً بالتعاون مع مركز البنيات للتربية الخاصة
-
زين تدعم الجماهير الأردنية وتتيح حزم الإنترنت لاستخدامها في الدوحة مجانًا
-
مجموعة المركزية وسوليدرتي الأولى للتأمين توقّعان مذكرة تعاون لتقديم حلول تأمين متكاملة لعملاء تويوتا ولكزس
-
بنك الإسكان يتعاون مع ماستركارد لتعزيز حلول الحوالات عبر تطبيق إسكان موبايل