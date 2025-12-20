الأردنية للطيران تطلق عرضًا خياليًا بمناسبة الأعياد ونهاية السنة: 10 تذاكر بسعر لا يُفوت

السبت 2025-12-20 10:22 م

الوكيل الإخباري-  بمناسبة الأعياد ونهاية السنة، أعلنت الأردنية للطيران عن إطلاق عرض استثنائي يتيح للمسافرين فرصة السفر إلى وجهاتهم المفضلة بأقل التكاليف وبأفضل الخدمات. العرض يشمل تذاكر بأسعار مغرية وميزات إضافية تجعل عطلتك القادمة أكثر راحة ومتعة.اضافة اعلان


تفاصيل العرض:

السعر: 106 دينار فقط للمقطع الواحد (شامل الضرائب).

الوجهات: القاهرة، شرم الشيخ، إسطنبول، تبليسي، وجدة.

المميزات: وزن 30 كغم شامل حقيبة اليد.

مفاجأة العرض:

اشتري 10 تذاكر وادخل فورًا في السحب للفوز بـ 3 تذاكر مجانية تشمل الإقامة لمدة يومين في شرم الشيخ أو القاهرة، لتجربة سفر متكاملة ومميزة.

ملاحظات هامة:

العرض ساري حتى 23/12/2025.

صلاحية استخدام التذاكر 45 يومًا.

إمكانية إضافة حقيبة بوزن 15 كغم مقابل 20 دينار فقط.

للحجز والاستفسار:
يمكنكم التواصل عبر الأرقام التالية: 0777007772 | 065501760

تؤكد الأردنية للطيران أن هذه الفرصة الفريدة تمثل الخيار الأمثل لقضاء عطلة ممتعة وآمنة، مع خدمات عالية الجودة وأسعار تنافسية، لتجمع الأحباب والأصدقاء في رحلات مميزة ومريحة.

سافر مع الأردنية للطيران.. وجهاتنا بتجمعنا! 🇯🇴✈️
 
 


