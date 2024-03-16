الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً خلال شهر رمضان المبارك و خاصة على تذاكر السفر للوجهات التالية فقط (جدة / الشارقة / القاهرة / شرم الشيخ / جورجيا ).
وأشارت الشركة أنه بإمكان الراغبين من الاستفادة من هذه العروض التواصل مباشرة مع الشركة والحصول على أسعار تفضيلية ايضا.
تاليا طرق الحجز التي أعلنتها الشركة الاردنية للطيران :
مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760
او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني : https://www.jordanaviation.jo/
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080
كما بامكانكم متابعة آخر أخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها :
https://www.facebook.com/JordanAviationTours
https://www.instagram.com/jordanaviation_jav/