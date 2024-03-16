السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

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السبت، 16-03-2024 05:21 م

الأردنية للطيران تعلن عن أسعار تفضيلية على تذاكر السفر خلال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية للطيران أنها ستقدم لعملائها فرصة حجز التذاكر بأسعار تنافسية جداً خلال شهر رمضان المبارك و خاصة على تذاكر السفر للوجهات التالية فقط (جدة / الشارقة / القاهرة / شرم الشيخ / جورجيا ). 

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وأشارت الشركة أنه بإمكان الراغبين من الاستفادة من هذه العروض التواصل مباشرة مع الشركة والحصول على أسعار تفضيلية ايضا.

تاليا طرق الحجز التي أعلنتها الشركة الاردنية للطيران :

مكتب الحجز الرئيسي/عمان على رقم 0096265501760


او الحجز اون لاين من خلال الموقع الالكتروني : https://www.jordanaviation.jo/ 
او عن طريق الواتس اب :
00962777066111 / 00962777066124 / 00962777066080


كما بامكانكم متابعة آخر أخبار و عروض الشركة من خلال موقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها : 
https://www.facebook.com/JordanAviationTours

 

https://www.instagram.com/jordanaviation_jav/

 







 




 

 


 

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