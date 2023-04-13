الأردنية للطيران تعلن عن تمديد العرض الحصري اشتري تذكرتين واحصل على تذكرة مجانا

الوكيل الإخباري - اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن تمديد العرض ( اشتري تذكرتين واحصل على تذكرة مجانا) لنهاية شهر ٤ وجاء التمديد نزولا عند رغبة مسافرين الشركة الاعزاء وحتى يستفيد اكبر عدد ممكن من المسافرين ، علما بأن المقاعد على رحلات الشارقة محدودة ، على ان يتم الحجز من خلال مكتب المبيعات الرئيسي للاردنية للطيران في ام اذينة - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز او الحجز هاتفيا على رقم الحجز الرئيسي (065501760 )





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