الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 11:19 ص

الأردنية للطيران تعلن عن تمديد العرض الحصري اشتري تذكرتين واحصل على تذكرة مجانا

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الوكيل الإخباري - اعلنت الشركة الاردنية للطيران عن تمديد العرض ( اشتري تذكرتين واحصل على تذكرة مجانا) لنهاية شهر ٤ وجاء التمديد نزولا عند رغبة مسافرين الشركة الاعزاء وحتى يستفيد اكبر عدد ممكن من المسافرين ، علما بأن المقاعد على رحلات الشارقة محدودة ، على ان يتم الحجز من خلال مكتب المبيعات الرئيسي للاردنية للطيران في ام اذينة - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز او الحجز هاتفيا على رقم الحجز الرئيسي (065501760 )
 
 
ولمتابعة كل جديد متابعة صفحاتها عبر الفيس بوك و الانستقرام (الشركة الاردنية للطيران Jordan Aviation) او من خلال الموقع الالكتروني

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              وكل عام وانتم بخير

 




 

 


 

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