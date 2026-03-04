الأردنية للطيران تعلن عن توفر فرص عمل - تفاصيل

الوكيل الإخباري-

أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن توفر فرص عمل في إطار سعيها المستمر لتعزيز كوادرها بكفاءات مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل معايير الخدمة للمسافرين.

المتطلبات:



• شهادة بكالوريوس في علوم الحاسوب أو أي مجال ذي صلة (مثل إدارة الأعمال)



• إتقان اللغة الإنجليزية (مستوى احترافي)



• يُفضل بشدة وجود خبرة في قطاع الطيران



المهام الرئيسية:



• إدارة وتنسيق عمليات جدولة أطقم الطائرات



• ضمان الامتثال لأنظمة الطيران وسياسات الشركة



• التواصل الفعال مع الموظفين والإدارة باللغة الإنجليزية



• دعم كفاءة العمليات من خلال أنظمة الجدولة



المهارات المفضلة:



• مهارات تنظيمية وحل المشكلات قوية



• القدرة على العمل تحت الضغط والتكيف مع الجداول الزمنية المتغيرة



• خبرة سابقة في مجال الطيران أو جدولة أطقم الطائرات



على جميع المتقدمين المهتمين إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي للنظر فيها:

mailto:[email protected]