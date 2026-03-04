الأردنية للطيران تعلن عن توفر فرص عمل - تفاصيل

• شهادة بكالوريوس في علوم الحاسوب أو أي مجال ذي صلة (مثل إدارة الأعمال)
• إتقان اللغة الإنجليزية (مستوى احترافي)
• يُفضل بشدة وجود خبرة في قطاع الطيران
المهام الرئيسية:
• إدارة وتنسيق عمليات جدولة أطقم الطائرات
• ضمان الامتثال لأنظمة الطيران وسياسات الشركة
• التواصل الفعال مع الموظفين والإدارة باللغة الإنجليزية
• دعم كفاءة العمليات من خلال أنظمة الجدولة
المهارات المفضلة:
• مهارات تنظيمية وحل المشكلات قوية
• القدرة على العمل تحت الضغط والتكيف مع الجداول الزمنية المتغيرة
• خبرة سابقة في مجال الطيران أو جدولة أطقم الطائرات
على جميع المتقدمين المهتمين إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي للنظر فيها:
mailto:[email protected]
-
أخبار متعلقة
-
بنك صفوة الإسلامي يطلق برنامج تمويل السيارات مع خدمات متكاملة
-
نظرة معمّقة في سلسلة أجهزة Galaxy S26 الجديدة
-
البنك العربي يطلق جلسة توعية مالية للمعلمين بالتعاون مع البنك المركزي الأردني ومؤسسة الجود
-
البنك الأهلي الأردني يوقّع اتفاقية تعاون مع جمعية سَنا لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
-
الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية: الإدارة الاقتصادية الكفؤة ركيزة أساسية في حماية منظومة الأمن الوطني
-
بنك الأردن يقدم 5 آلاف دينار لرابح واحد أسبوعياً ضمن حملته الرمضانية على حسابات التوفير
-
نظرة أولى على سلسلة Galaxy Buds4: دقة الصوت تلتقي بالتصميم الذكي
-
الأردنية للطيران: استمرار تشغيل الرحلات المجدولة دون أي إلغاء