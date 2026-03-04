الأربعاء 2026-03-04 10:08 م

الأردنية للطيران تعلن عن توفر فرص عمل - تفاصيل

أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن توفر فرص عمل في إطار سعيها المستمر لتعزيز كوادرها بكفاءات مؤهلة وقادرة على تقديم أفضل معايير الخدمة للمسافرين.

 

المتطلبات:

• شهادة بكالوريوس في علوم الحاسوب أو أي مجال ذي صلة (مثل إدارة الأعمال)

• إتقان اللغة الإنجليزية (مستوى احترافي)

• يُفضل بشدة وجود خبرة في قطاع الطيران

المهام الرئيسية:

• إدارة وتنسيق عمليات جدولة أطقم الطائرات

• ضمان الامتثال لأنظمة الطيران وسياسات الشركة

• التواصل الفعال مع الموظفين والإدارة باللغة الإنجليزية

• دعم كفاءة العمليات من خلال أنظمة الجدولة

المهارات المفضلة:

• مهارات تنظيمية وحل المشكلات قوية

• القدرة على العمل تحت الضغط والتكيف مع الجداول الزمنية المتغيرة

• خبرة سابقة في مجال الطيران أو جدولة أطقم الطائرات

على جميع المتقدمين المهتمين إرسال سيرهم الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي للنظر فيها: 
mailto:[email protected]

 


