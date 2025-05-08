الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار

05:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730335 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- رحلتك إلى القاهرة صارت أوفر وأفضل! اضافة اعلان



سافر مع الأردنية للطيران ابتداءً من 110 دينار فقط.

لفترة محدودة والمقاعد محدودة!



🔹 لحجز الفنادق، تواصل مع وكيلنا المعتمد: SunDays Travel & Tourism



📞 للحجز والاستفسار:

المكتب الرئيسي: 0096265501760

واتساب: 00962777066111 | 00962777066080



أو احجز الآن عبر موقعنا الإلكتروني:

https://jordanaviation.jo



#الأردنية_للطيران #رحلات_القاهرة #عروض_طيران #سافر_بأقل_سعر #عروض_السفر #تذاكر_طيران #طيران_الأردنية