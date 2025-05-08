الخميس 2025-05-08 07:32 م
 

الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار

الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار
الأردنية للطيران تعلن عن رحلات الى القاهرة ابتداءً من 110 دينار
 
الخميس، 08-05-2025 05:03 م
الوكيل الإخباري-   رحلتك إلى القاهرة صارت أوفر وأفضل!اضافة اعلان

سافر مع الأردنية للطيران ابتداءً من 110 دينار فقط.
لفترة محدودة والمقاعد محدودة!

🔹 لحجز الفنادق، تواصل مع وكيلنا المعتمد: SunDays Travel & Tourism

📞 للحجز والاستفسار:
المكتب الرئيسي: 0096265501760
واتساب: 00962777066111 | 00962777066080

أو احجز الآن عبر موقعنا الإلكتروني:
https://jordanaviation.jo

#الأردنية_للطيران #رحلات_القاهرة #عروض_طيران #سافر_بأقل_سعر #عروض_السفر #تذاكر_طيران #طيران_الأردنية
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يمنع 105 آلاف جريمة مخدرات خلال 4 سنوات

جانب من توقيع البيان المشترك

أخبار محلية الأردن ومملكة ليسوتو يتفقان لإقامة علاقات دبلوماسية وسياسية

"بنك الملابس" يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

أخبار محلية بنك الملابس يوزع كسوة على 200 عائلة في قضاء الجفر

نقابة المهندسين

أخبار محلية استكمال التحضيرات لإجراء انتخابات نقابة المهندسين غدًا

ارشيفية

عربي ودولي شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

بنك إنجلترا

أسواق ومال بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة إلى 4.25 بالمئة

فرق البحث والإنقاذ خلال التمشيط والبحث عن الحدث المفقود

أخبار محلية البحث لا يزال جاريا عن الحدث المفقود في الحسا الذي داهمته السيول

بيل غيتس

عربي ودولي غيتس يتبرع بثروته بحلول 2045



 
 





الأكثر مشاهدة