الأردنية للطيران تفتتح خطًا جويًا جديدًا بين عمّان وأسيوط بأسعار منافسة

وأوضحت الشركة أن الرحلات ستُسيَّر بين عمّان – أسيوط – عمّان بأسعار تنافسية تبدأ من 125 دينارًا أردنيًا لرحلة الذهاب و70 دينارًا أردنيًا لرحلة العودة، بما يوفّر خيارات سفر مريحة واقتصادية للمسافرين.
وبيّنت الأردنية للطيران أن أول رحلة على هذا الخط ستنطلق، إن شاء الله، بتاريخ 28 كانون الثاني، مؤكدة حرصها على تقديم خدمات عالية الجودة، ومواعيد مناسبة، وتجربة سفر آمنة ومريحة.
ويأتي افتتاح هذا الخط الجديد في إطار سعي الشركة إلى تعزيز الربط الجوي مع المدن العربية، ودعم حركة السفر للأغراض العائلية، والتعليمية، والتجارية، والسياحية بين الأردن وجمهورية مصر العربية.
ودعت الشركة الراغبين بالسفر إلى أسيوط إلى المبادرة بالحجز والاستفادة من الأسعار المطروحة عبر مكاتبها المعتمدة وقنوات الحجز الرسمية.
