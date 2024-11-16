"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%

الوكيل الإخباري- أعلنت الأردنية للطيران عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصه بها عن إطلاق عروض خاصة للسفر من و إلى القاهرة، تشمل خصومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى اوزان إضافية مجانية وفرصة للحصول على تذاكر سفر مجانية.



العروض مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي، ويمكن الحجز عبر المكتب الرئيسي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة https://jordanaviation.jo/ ، كما يتوفر الحجز عبر تطبيق واتساب على الأرقام: 00962777066111 أو 00962777066080.

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للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760.

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