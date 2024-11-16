 
السبت 2024-11-16 10:48 م
 

"الأردنية للطيران” تقدم عروضاً خاصة للسفر إلى القاهرة بخصومات تصل إلى 50%

الأردنية للطيران
الأردنية للطيران
السبت، 16-11-2024 08:24 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأردنية للطيران عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي الخاصه بها عن إطلاق عروض خاصة للسفر من و إلى القاهرة، تشمل خصومات تصل إلى 50%، بالإضافة إلى اوزان إضافية مجانية وفرصة للحصول على تذاكر سفر مجانية.

العروض مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي، ويمكن الحجز عبر المكتب الرئيسي أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة https://jordanaviation.jo/ ، كما يتوفر الحجز عبر تطبيق واتساب على الأرقام: 00962777066111 أو 00962777066080.

اضافة اعلان


للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بمكتب الحجز الرئيسي: 0096265501760.
#استمتع_بالسفر مع #الأردنية_للطيران – نحن أجنحتك!

 


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