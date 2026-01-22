الجمعة 2026-01-23 12:12 ص

الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي
الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي
 
الخميس، 22-01-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   في إطار حرصها المستمر على تعزيز صحة وسلامة كوادرها، نظّمت الشركة الأردنية للطيران يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها، وذلك بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي، في مبنى الشركة الكائن في أم أذينة.

وجاءت هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للموظفين، وخلق بيئة عمل صحية ومحفزة، حيث دعت الشركة جميع موظفيها للاستفادة من الفحوصات الطبية المجانية التي تم توفيرها خلال هذه الفعالية.

وشملت الفحوصات الطبية مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، من بينها فحوصات الدم الشاملة، ومستويات الدهون، وفحوصات الأسنان والعيون، إضافة إلى فحوصات العظام، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، بما يضمن الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية العامة للموظفين.

وأعربت إدارة الأردنية للطيران عن شكرها وتقديرها لمركز جوسانتي الطبي وكادره المختص على تعاونهم وجهودهم المهنية في إنجاح هذا اليوم الطبي، مؤكدةً استمرار الشركة في إطلاق مبادرات صحية واجتماعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة الوظيفية لموظفيها.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الشركة، تأكيدًا على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على رأس مالها البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاحها واستدامتها.

اضافة اعلان

 


Image1_1202622231955799884898.jpg
Image2_1202622231955799884898.jpg
Image3_1202622231955799884898.jpg
Image4_1202622231955799884898.jpg 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

أخبار محلية هيئة النزاهة تنظم لقاءات توعوية بالتعاون مع الأمن العام ومؤسسات حكومية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية تخريج دورة الشرطي الصغير في الزرقاء

الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

أخبار الشركات الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

إدارة السير

أخبار محلية إدارة السير تحذر من مخاطر عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية إغلاق 3 مطاعم في أحد "مولات" عمّان

بلدية إربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد"

مادبا

أخبار محلية مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية

عربي ودولي اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا



 






الأكثر مشاهدة