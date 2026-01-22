الأردنية للطيران تنظم يومًا طبيًا شاملًا لموظفيها بالتعاون مع مركز جوسانتي الطبي

وجاءت هذه المبادرة انطلاقًا من إيمان الشركة بأهمية الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية للموظفين، وخلق بيئة عمل صحية ومحفزة، حيث دعت الشركة جميع موظفيها للاستفادة من الفحوصات الطبية المجانية التي تم توفيرها خلال هذه الفعالية.
وشملت الفحوصات الطبية مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية، من بينها فحوصات الدم الشاملة، ومستويات الدهون، وفحوصات الأسنان والعيون، إضافة إلى فحوصات العظام، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية، بما يضمن الاطمئنان الكامل على الحالة الصحية العامة للموظفين.
وأعربت إدارة الأردنية للطيران عن شكرها وتقديرها لمركز جوسانتي الطبي وكادره المختص على تعاونهم وجهودهم المهنية في إنجاح هذا اليوم الطبي، مؤكدةً استمرار الشركة في إطلاق مبادرات صحية واجتماعية تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة الوظيفية لموظفيها.
وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج والأنشطة التي تنفذها الشركة، تأكيدًا على التزامها بالمسؤولية الاجتماعية وحرصها على رأس مالها البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاحها واستدامتها.
