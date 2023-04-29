الأردنية للطيران تهنئ بعيد العمال وتعلن عن عروضها الحصرية للصيف

الوكيل الإخباري -
قدمت الشركة الاردنية للطيران بطاقة معايده بمناسبة اقتراب عيد العمال العالمي قائلة بان اليوم فرصة لنؤكد مكانة العمل والعمال في عقولنا وقلوبنا، وفرصة ذهبية لنقول لكل واحد منهم سلمت ايديكم فانتم فخر هذا الوطن اضافة اعلان
كما واعلنت الاردنية للطيران عن عرض حصري على تذاكر الشارقة (الإمارات العرية المتحدة) ذهاب او عوده خلال شهر ايار فقط ب 88 دينار شامل الضرائب وذلك بمناسبة عيد العمال وبدء الموسم الصيفي ، علما بان العرض سيكون متوفر على عدد محدد من المقاعد وحسب الأسبقية في الحجز ،على ان يتم الحجز من خلال مكتب المبيعات الرئيسي للاردنية للطيران في ام اذينة - شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز او الحجز هاتفيا على رقم الحجز الرئيسي (065501760 )
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