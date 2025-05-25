الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

سائلين الله العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى الأردن شامخاً بقيادته الهاشمية الحكيمة
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