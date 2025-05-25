الأردنية للطيران تهنئ جلالة الملك وولي العهد والشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين

الوكيل الإخباري- تتقدم شركة الأردنية للطيران بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء الشعب الأردني كافة، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية.



سائلين الله العلي القدير أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى الأردن شامخاً بقيادته الهاشمية الحكيمة

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