الجمعة 2025-06-13 10:09 م
 

الأردنية للطيران توجه رسالة للمسافرين :تابعوا مواعيد رحلاتكم

الأردنية للطيران
الأردنية للطيران
 
الجمعة، 13-06-2025 08:15 م

الوكيل الإخباري-   دعت الشركة الأردنية للطيران مسافيرها للتحقق ومتابعة مواعيد رحلاتهم، بسبب التعليق المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء الدولي.

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وتاليا نص الرسالة:

 

 مسافرونا الأعزاء ..


نظرا للظروف السائدة و التعليق المؤقت لحركة الملاحه الجوية في مطار الملكة علياء الدولي و بناءا على قرار هيئه تنظيم الطيران المدني الاردني  .


نرجو من جميع مسافرينا التحقق و متابعة مواعيد رحلاتهم على متن خطوط الاردنية للطيران من خلال التواصل مع مركز 


الحجز الرئيسي : 065501760  


او وكيل سفركم المعتمد 


و الموقع الالكتروني للمطار https://qaiairport.com/ar/Pages/default.aspx

 
gnews

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