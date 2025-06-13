الأردنية للطيران توجه رسالة للمسافرين :تابعوا مواعيد رحلاتكم

الوكيل الإخباري- دعت الشركة الأردنية للطيران مسافيرها للتحقق ومتابعة مواعيد رحلاتهم، بسبب التعليق المؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار الملكة علياء الدولي.

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وتاليا نص الرسالة:

مسافرونا الأعزاء ..



نظرا للظروف السائدة و التعليق المؤقت لحركة الملاحه الجوية في مطار الملكة علياء الدولي و بناءا على قرار هيئه تنظيم الطيران المدني الاردني .



نرجو من جميع مسافرينا التحقق و متابعة مواعيد رحلاتهم على متن خطوط الاردنية للطيران من خلال التواصل مع مركز



الحجز الرئيسي : 065501760



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