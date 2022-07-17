الأحد 17-07-2022
الوكيل الاخباري
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الأردنية للطيران توظف 50 مضيفا ومضيفة

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الأحد، 17-07-2022 02:21 ص

الأردنية للطيران توظف 50 مضيفا ومضيفة

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الوكيل الاخباري - أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الأردنية للطيران الكابتن محمد الخشمان عن توظيف 50 مضيف ومضيفة جوية مباشرة بعد اجازة العيد.

وقال الخشمان في منشور له الأحد، "الحمدالله اننا نفي بوعودنا ونقوم بما يمليه علينا ضميرنا - وعدناكم ليلة العيد أن تكون عيدية الاردنية للطيران لابنائنا بتعين ما يقارب 50 وظيفة في دائرة الضيافة الجوية.

وأضاف اشرفت شخصيا على المقابلات يوم الاربعاء والخميس وتم مقابلة ما يزيد عن 100 شاب وشابة من خريجي الجامعات الاردنية من تخصصات مختلفة منهم المهندسين والصيادلة وحملة ماجستير.

وتابع نشكر الله ان جعلنا وسيلة لنفرح قلوب هؤلاء وقلوب ابائهم وامهاتهم - سعيدين جدا بانضمامهم الى عائلة الاردنية للطيران ونتمنى لهم النجاح في الدورات التدريبيه التي ستعقد ابتداء من الاسبوع القادم ولمدة 45 يوما تقريبا يحصلون بعدها على شهادة مضيف جوي ليعمل في خدمة مسافرين الاردنية للطيران ضمن اعلى الاسس العلمية والتدريبية في مجالات الامن والسلامه والضيافه".

وكشف الخشمان في منشوره عن قبول حوالي ال10 شباب من خريجي المحاسبة والهندسة والسياحة في دوائر الشركة الارضية المختلفةمعلقا بالقول: "هؤلاء هم شباب المستقبل ومن نعول عليهم في بناء الاردن الجديد كما يريده ويتمناه جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى والشعب الاردني العظيم".

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