الأردنية للطيران توقع اتفاقية مع داهوك العراقية للسياحة والسفر

الوكيل الاخباري - الشركة الاردنية للطيران توقع اتفاقية وكالة عامة , مع شركة داهوك العراقية للسياحة والسفر للبدء بإعادة تسيير رحلات منتظمة الى بغداد اعتبارا من 28/06/2021 وذلك بواقع رحلتان اسبوعيا وجاء ذلك بعد الاجراءات الوقائية التي قامت بها كلتا الشركتين من خلال اعطاء الطواقم العاملة لقاح كورونا حفاظاً على صحة وسلامة مستقليها .

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على ان يتم اعادة تقيم جدوى زيادة عدد الرحلات بشكل شهري .



وقد قام بتوقيع الاتفاقية سعادة الكابتن زهير الخشمان الرئيس التنفيذي لشركة الاردنية للطيران , والسيد سامان نجم الدين عن شركة داهوك .



كما ستواصل الشركة الاردنية للطيران جهودها في تحقيق الاعتراف العالمي بكفاءتها ، واستعدادها في هيكلة عملياتها بأعلى معايير السلامة والأمن.

بالإضافة إلى التحسين المستمر والخدمات ذات الجودة المقدمة من قبل فرق مدربة تدريباً عالياً تتألف من أفراد بارزين ، وذلك من أجل الحفاظ على مكانتها في صناعة الطيران كطيران رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط في ميثاق الأعمال.