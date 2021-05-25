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الثلاثاء، 25-05-2021 02:34 م

الأردنية للطيران : كافة موظفي الشركة تلقوا المطعوم بنسبة 100%

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الوكيل الإخباري - قال رئيس شركة الأردنية للطيران كابتن محمد الخشمان، إن كافة الموظفين العاملين في الشركة تم إعطائهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا بنسبة 100%.
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وأشار الخشمان إلى أن ما يقارب الـ 1000 شخص عامل بالشركة تم تطعيمه للحماية من فيروس كورونا ، إضافة إلى عدد كبير من عائلاتهم قد تلقوا المطعوم وبذلك تصبح الشركة الاردنية للطيران والشركات التابعة لها من اوائل الشركات على مستوى الإقليم والعالم العربي استطاعت في وقت قياسي اتخاذ أهم الإجراءات الوقائية حفاظا على العاملين لديها وزبائنها وكافة المتعاملين مع موظفيها واطقم طائراتها ومكاتب مبيعاتها .

ونوه إلى الجهود التي بذلتها وزارة الصحة وقيادة الجيش العربي المتمثلة في وحدة الأمن والحماية التي وفرت كافة التسهيلات والمطاعيم لإنجاز التطعيم لجميع العاملين في وقت قياسي.


وأضاف" نهدي هذا الانجاز إلى كل مواطن أردني ومقيم على أرض المملكة الأردنية الهاشمية ، آملين أن يتبعنا القطاع الخاص والعام في استكمال تطعيم المواطنين ، لإعلان الأردن بلدا خاليا من الوباء بجهود جلالة الملك المفدى وولي عهده المعظم والحكومه الرشيده ".

 




 

 


 

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