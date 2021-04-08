الأردن عين ومليكي عين جديد زين احتفالاً بالمئوية - فيديو



الوكيل الاخباري - أطلقت شركة زين الأردن مساء اليوم الخميس عملاً فنياً وطنياً جديداً بعنوان "الأردن عين ومليكي عين"، وذلك في إطار احتفالات المملكة بالمئوية الأولى للدولة الأردنية.

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وجاء إطلاق العمل الجديد بالتعاون مع الموسيقار طلال أبو الراغب، ضمن مجموعة من الفعاليات الاحتفالية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها وستطلقها شركة زين تباعاً خلال العام الحالي احتفالاً بالمئوية، في إطار مسؤوليتها المجتمعية تجاه الوطن، ليضاف هذا العمل إلى مكتبة الأعمال الفنية التي رفدت زين من خلالها الساحة الفنية الأردنية بأعمال وطنية مميزة.