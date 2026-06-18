الأردن في كأس العالم 2026.. حكاية جيل كتب التاريخ

وعلى مدار الأعوام الماضية، كان علوان جزءًا من الجيل الذهبي الذي أعاد رسم صورة كرة القدم الأردنية، وأسهم في ترسيخ مكانة المنتخب الوطني بين أبرز المنتخبات العربية والآسيوية، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين حملوا طموحات الأردنيين إلى الساحة العالمية.
من حلم الأردنيين إلى أكبر مسرح كروي في العالم
لم يكن وصول الأردن إلى كأس العالم 2026 وليد الصدفة، بل جاء نتيجة سنوات من العمل والتطور والتراكم، بدأت بمحطات مهمة على المستوى القاري، مرورًا بالإنجاز التاريخي في كأس آسيا 2024، ثم التألق في كأس العرب 2025، ووصولًا إلى تحقيق حلم طال انتظاره بالتأهل إلى مونديال 2026.
وخلال هذه الرحلة، أثبت علي علوان أنه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة النشامى، بفضل شخصيته القيادية، وروحه القتالية، وقدرته على تمثيل الأردن بثقة أمام أقوى المنتخبات العالمية.
هدف تاريخي وجائزة رجل المباراة
في أول مشاركة للأردن في كأس العالم، دوّن علي علوان اسمه في سجلات البطولة، بعدما سجل أول أهداف المنتخب الوطني، ليمنح الجماهير الأردنية لحظة ستبقى خالدة في ذاكرة كرة القدم المحلية.
ولم يتوقف الإنجاز عند الهدف التاريخي؛ إذ تُوج علوان بجائزة رجل المباراة، في تأكيد جديد على الدور الكبير الذي لعبه في دعم المنتخب الوطني وقيادة جيل النشامى نحو مرحلة جديدة من الإنجازات.
أكثر من لاعب.. قصة إلهام لجيل كامل
علي علوان والنشامى يواصلون كتابة التاريخ
مع استمرار مشوار المنتخب الأردني في كأس العالم 2026، يواصل علي علوان مع زملائه حمل آمال الجماهير الأردنية والعربية، في قصة أصبحت مصدر فخر للأردن، وعنوانًا جديدًا لكرة القدم العربية على الساحة العالمية.
فما تحقق حتى اليوم ليس مجرد مشاركة تاريخية، بل بداية فصل جديد يكتبه جيل آمن بالحلم، وحوّله إلى حقيقة يعيشها الأردنيون.
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