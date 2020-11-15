الأطفال يشاركون أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال الرسم مع المركزية تويوتا

الوكيل الاخباري - كجزء من هدفها المتمثل في إثراء أحلام الأطفال ومخيلاتهم، خاصة وسط التحديات غير المسبوقة التي تحدّ حاليًا من أنشطتهم اللامنهجية، تدعو "المركزية تويوتا" الأطفال في الأردن لتبادل أفكارهم حول مستقبل التنقل من خلال الإبداعات الفنية من خلال المشاركة في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام" عبر الإنترنت، وذلك ابتداءً من 17 تشرين الثاني وحتى 16 كانون الأول 2020.

اضافة اعلان



يجب على الراغبين في المشاركة ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث 5-7 أعوام، و8-11 عامًا، و12-15 عامًا، إرسال أعمالهم الفنية برسالة إلى البريد الإلكتروني:

[email protected]، في موعد أقصاه الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء 16 كانون الأول المقبل، مع إدراج الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد، والعمر، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، واسم المدرسة، وعنوان العمل الفني.

وفي يوم 20 كانون الأول، سيتم الإعلان عن الفائزين من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث في بث مباشر عبر صفحات "المركزية تويوتا" على منصات التواصل الاجتماعي - نظرًا للمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة التي تمنع الشركة من استضافة حفل الإعلان عن الجوائز كالمعتاد. وسيحصل الفائز بالمركز الأول من كل فئة على أحدث موديل من جهاز iPad.



"تؤمن "تويوتا" إيمانًا راسخًا بأن التنقل لا يقتصر على المركبات، بل هو وسيلة لتحقيق الأحلام. ومن خلال هذه المسابقة، نسعى إلى تزويد الأطفال بفرصة تخيل مركبات غير تقليدية وابتكار طرق جديدة للتنقل تساعد الجميع على الاستمتاع بحياتهم ضمن مجتمع مستدام، مع منحهم رؤية أوسع للعالم. نود مشاركة طريقة التفكير هذه مع قادة ومبتكري الغد، وإتاحة الفرصة أمامهم لإطلاق العنان لخيالهم من خلال الفن". يقول نديم حداد، المدير العام لـ "الشركة المركزية للتجارة والمركبات".



